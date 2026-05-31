LG유플러스, 사내망도 AI 시대 맞춘다…와이파이7 전면 도입

AI 핵심 요약beta
- LG유플러스는 31일 사내 무선망을 와이파이7로 전면 전환했다
- 인증서 기반 자동 접속과 전사 단일 IP 체계를 도입했다
- 임직원 이동성과 AI·클라우드 업무 지원을 강화할 계획이다
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자동 인증·사옥 간 무중단 접속 구현…스마트오피스 전환 가속화
[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = LG유플러스가 사내 무선 네트워크를 차세대 표준인 와이파이(Wi-Fi)7으로 전면 전환하고 인증 체계와 네트워크 구조를 개편한다. 임직원의 업무 생산성과 이동성을 높이고 인공지능(AI)·클라우드 기반 업무 환경에 대응하기 위한 조치다.
LG유플러스는 31일 전사 단일 네트워크 환경 구축을 목표로 사내 무선망 고도화 작업을 추진한다고 밝혔다. 와이파이7 기술의 다중 주파수 동시 연결(MLO)과 320㎒ 초광대역 채널을 적용해 화상회의, 클라우드 업무, 대용량 데이터 전송을 보다 안정적으로 지원한다.
인증 방식도 개선했다. 기존에는 사내망 접속 시 별도 프로그램을 실행해 로그인해야 했지만, 인증서 기반 자동 접속 체계를 도입해 별도 로그인 없이 네트워크에 연결할 수 있도록 했다.
네트워크 구조 역시 전면 개편했다. 무선 인증 체계와 IP 할당 시스템(DHCP)을 통합해 사옥별로 분리 운영되던 네트워크를 전사 단일 IP 체계로 전환했다. 이에 따라 임직원은 용산·마곡·상암 등 사옥 간 이동 시에도 별도 재인증 없이 동일한 업무 환경을 이용할 수 있다.
LG유플러스는 올해 주요 사옥에 우선 적용한 뒤 전국 사업장으로 확대할 계획이다. 곽효신 LG유플러스 아키텍처Lab장은 "무선 중심 업무 환경을 구축해 AI·클라우드 시대에 맞는 네트워크 경쟁력을 강화하겠다"고 말했다.
syu@newspim.com