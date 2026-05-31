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[시승기] AI비서 품은 '더 뉴 그랜저', "편안하고 스마트한 플래그십 세단의 완성"

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AI 핵심 요약

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  • 현대차가 31일 7세대 부분 변경 '더 뉴 그랜저'를 출시했다
  • 실내외 디자인과 승차감, ECS·HBC 등 주행 안정성이 크게 개선됐다
  • 플레오스 커넥트·글레오 AI·기억 후진 보조로 스마트·편의성을 강화했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

'플레오스 커넥트' 탑재해 차량과 교감
부드러운 가속, 정제된 승차감 인상적
'생활 밀착형 혁신' 플래그십 세단 재탄생

[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = '인공지능(AI)·소프트웨어 중심 자동차(SDV) 기술을 품은 플래그십 세단'. 현대자동차의 대표 세단 그랜저가 몸집을 키우고 최신 기술을 더해 3년여 만에 돌아왔다. 7세대 그랜저의 부분 변경 모델 '더 뉴 그랜저'다.

그랜저는 1986년 7월, 1세대 모델 출시 이후 지난 40여 년간 대한민국 세단 시장을 이끌어온 현대차의 상징적 플래그십 모델이다. 7세대 부분 변경 모델 '더 뉴 그랜저'는 출시 첫날 계약 1만대를 돌파하며 변함없는 존재감을 입증했다.

직접 대면한 더 '뉴 그랜저'(가솔린 2.5 캘리그래피)는 더 편안하고, 더 스마트하며, 더 완성도를 높인 플래그십 세단으로 재탄생했다.

[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 더 뉴 그랜저. 2026.05.31 y2kid@newspim.com

외관은 기존 모델의 우아한 비례를 계승하면서도 한층 정교한 디테일을 더해 플래그십의 존재감을 완성했다. 전면부는 프론트 오버항을 15mm 늘려 공격적인 '샤크 노즈'(상어의 코 모습) 형상을 구현했고 베젤리스 타입으로 얇아진 '심리스 호라이즌 램프'가 가로로 길게 뻗어 미래지향적이고 안정적인 인상을 줬다. 특히 방향지시등 위치를 바꾼 점은 실용성과 디자인을 모두 고려한 변화다.

더 큰 변화는 실내다. 새롭게 설계된 스티어링 휠과 9.9인치 클러스터, 17인치 디스플레이로 구성된 레이아웃은 기존과 완전히 다른 조작 경험을 제공한다. 특히 컬럼식 변속 레버와 통합형 멀티펑션 스위치는 운전 중 손의 이동을 최소화하며 직관성을 크게 높였다. 운전자가 실제로 편해지는 구조로 재설계된 점이 인상적이었다. 전장(길이)은 이전 모델보다 15㎜ 늘어난 5050㎜다. 그 외 너비 1880㎜, 높이 1460㎜, 휠베이스 2895㎜의 크기를 갖췄다.

[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 더 뉴 그랜저.2026.05.31 y2kid@newspim.com

시승은 서울 강동구 아이파크더리버를 출발해 도심과 자동차전용도로, 서울양양고속도로를 거쳐 강원도 춘천시 남면 소재 플로팅플로우까지 편도 69km 가량의 도로에서 진행했다.

스마트스트림 가솔린 2.5 엔진은 조용하고 부드럽게 힘을 낸다. 급하게 튀어나가는 느낌 대신 자연스럽게 속도를 올린다. 변속도 거의 느껴지지 않을 정도로 매끄럽고 점진적으로 이어졌다.

가솔린 2.5 트림의 최고 출력 198마력, 최대 토크는 25.3kgf·m라는 수치도 일상에서의 부드럽고 편안한 주행 감각에 초점을 맞췄다. 정지 상태에서 시속 100㎞까지는 8초가 걸린다.

[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 더 뉴 그랜저.2026.05.31 y2kid@newspim.com

특히 승차감이 눈에 띄게 좋아졌다. 더 뉴 그랜저는 20인치 휠 사양에서만 적용됐던 프리뷰 전자제어 서스펜션(ECS)을 19인치 휠 사양까지 확대했다. ECS는 차량이 노면을 감지하고 차체 움직임을 제어해 승차감을 높인다. 노면이 고르지 않아도 충격을 잘 걸러내고, 고속 주행에서도 안정감이 유지된다. 장거리 운전에서도 피로가 덜한 이유다.

특히 자동차 전용도로를 빠르게 달릴 때 두드러지게 나타났다. 피하기 어려운 포트홀을 지날 때 발생하는 충격을 부드럽게 흡수하고, 그 후에 이어지는 진동을 재빠르게 처리하는 과정이 인상적이었다.

이번 시승에서 빼놓을 수 없는 건 단연 '인포테인먼트 시스템'이었다. 차세대 인포테인먼트 플랫폼 '플레오스 커넥트(Pleos Connect)'에는 다양한 인포테인먼트 기능과 차세대 생성형 AI 에이전트인 '글레오 AI(Gleo AI) 등이 탑재됐다.

[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 더 뉴 그랜저.2026.05.31 y2kid@newspim.com

특히 내 차 안의 음성 비서인 글레오 AI는 단순 음성 인식을 넘어 맥락을 이해하는 수준까지 진화했다. 세 가지 요청을 한 번에 말해도 맥락을 정확히 파악하고 명령을 순차적으로 수행한다.

주행중 "글레오, 여기 창문 좀 열어줄래? 시트도 시원하게 해줘"라고 말하자 글레오 AI는 탑승한 좌석의 위치를 정확히 파악하고 창문을 내리고 통풍 시트를 작동했다. 더 뉴 그랜저가 지향하는 편안한 이동 경험을 체감할 수 있다.

플레오스 커넥트는 차량 설정 경험도 한층 직관적으로 바꿨다. 전방 충돌방지 보조, 후측방 모니터, 운전자 주의 경고, 후방 주차 충돌방지 보조 등 주요 기능을 디스플레이 안에서 손쉽게 조정할 수 있어 운전자의 취향과 주행 환경에 맞춘 세밀한 설정이 가능했다.

더 뉴 그랜저의 또 하나 주목할 사양은 새롭게 적용한 고속도로 바디 모션 제어(HBC)다. 고속도로에서 스마트 크루즈 컨트롤(SCC)을 켠 상태로 앞차와 간격을 맞추며 가감속을 진행할 때, 앞뒤 감쇠력을 실시간으로 제어하는 프리뷰 전자제어 서스펜션과 연동해 탑승자가 불쾌하게 느낄 수 있는 거동의 발생을 방지하는 제어 기술이다.

아울러 좁은 골목길 주행 경로를 기억했다가 후진 시 그 경로대로 조향을 보조하는 기억 후진 보조(MRA) 기능도 주목할 만하다. 지나온 경로를 최대 50m까지 기억했다가 후진을 보조하는 기억 후진 보조를 이용하면 주차 스트레스를 줄여준다.

[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 더 뉴 그랜저.2026.05.31 y2kid@newspim.com

y2kid@newspim.com

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강의구, 1심서 실형…법정 구속 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 12·3 비상계엄 선포문 표지를 사후에 만들고 보관한 혐의로 기소된 강의구 전 대통령실 부속실장이 1심에서 징역형을 선고받았다. 강 전 실장은 증거 인멸과 도망을 우려로 법정에서 구속됐다. 서울중앙지법 형사합의30부(재판장 박옥희)는 28일 오후 허위 공문서 작성·행사, 공용물 손상, 대통령기록물에 관한 법률 위반 등 혐의를 받는 강 전 실장에게 징역 1년 6개월을 선고하고, "증거 인멸과 도망의 우려가 있다"며 구속영장을 발부했다. [서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 강의구 전 대통령실 부속실장이 28일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 사후 계엄 선포문 허위 작성 1심 선고 공판에 출석하고 있다. 2026.05.28 photo@newspim.com 강 전 실장은 비상계엄 해제 후인 2024년 12월 6일 한덕수 전 국무총리, 김용현 전 국방부 장관이 사전에 부서하고 윤석열 전 대통령이 서명한 문서에 따라 비상계엄을 선포한 것처럼 허위 계엄 선포문을 작성한 혐의로 기소됐다. 해당 사후 문건은 한 전 총리, 김 전 장관, 윤 전 대통령 순으로 서명이 이뤄졌고, 강 전 실장 사무실에 보관된 것으로 조사됐다. 내란 혐의 수사가 본격화하자 한 전 총리로부터 "사후에 문서를 만들었다는 것이 알려지면 또 다른 논쟁을 낳을 수 있으니 내가 서명한 것을 없었던 것으로 하자"라는 말을 듣고 해당 문건을 파쇄한 혐의도 받는다. 재판부는 사후에 작성된 계엄 선포문이 허위 공문서에 해당하며, 강 전 실장에게 허위 공문서를 작성하려는 고의가 있었다고 판단했다. 재판부는 "계엄 선포의 절차적 적법성을 증명하고 계엄 선포문 표지가 공개되는 상황을 대비하기 위해 작성한 이상 (문서) 행사의 목적을 부정할 수 없다"고 판시했다. 이 밖에 계엄 선포문 파쇄와 관련한 공용서류 손상·대통령기록물법 위반 혐의도 유죄로 인정됐다. 다만 재판부는 "문서 보관 행위만으로는 해당 문서의 신용을 해할 위험이 발생했다고 볼 수 없다"며 허위 공문서 행사 혐의는 무죄로 판단했다. 재판부는 양형과 관련해 "피고인은 대통령을 지근거리에서 보좌하는 고위 공무원으로서 대통령의 직무수행을 올바르게 보좌해야 한다"며 "그럼에도 피고인은 이 사건 계엄 선포가 위헌·위법하다는 지적이 제기되고, 대통령 탄핵 소추안이 발의된 엄중한 상황에서 윤석열 등의 서명을 받아 허위 공문서를 작성했다"고 질타했다. 이어 "피고인은 윤석열의 사전 지시가 없었는데도 계엄 선포문의 표지 형식을 작성하고 윤석열 등의 서명을 받아 각 범행의 주요한 실행행위를 담당했다"며 "피고인의 직위와 역할을 비춰볼 때 죄책이 무겁다"고 덧붙였다. 재판부는 선고 이후 증거 인멸 및 도망 우려 등으로 강 전 실장에게 구속영장을 발부했다. 강 전 실장 측 변호인은 "사실관계를 다 인정하고 법리적으로 다퉜고 증거, 증인에 대해서도 동의했다"며 "법리적으로 다툴 여지가 있으니 불구속 상태에서 재판받게 해 달라"고 했다. 강 전 실장도 "저는 증거 인멸과 도주에 대한 의사가 전혀 없다"고 항변했으나 재판부는 "피고인이 범행을 다투고 있고 1년 6개월이라는 가볍지 않은 형이 선고됐다"며 받아들이지 않았다. hong90@newspim.com 2026-05-28 15:27
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신네르, 롤랑가로스 2회전 탈락 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 세계 테니스계를 호령하던 얀니크 신네르(24·이탈리아·1위)가 파리의 가혹한 폭염과 갑작스러운 컨디션 난조로 커리어 그랜드슬램 도전이 물거품됐다. 신네르는 28일(현지시간) 프랑스 파리 롤랑가로스 스타디움에서 열린 2026 프랑스오픈 남자 단식 2회전에서 세계 56위 후안 마누엘 세룬돌로(24·아르헨티나)에게 세트 스코어 2-3(6-3, 6-2, 5-7, 1-6, 1-6)으로 대역전패했다. 톱시드를 받은 선수가 이 대회 3라운드 이전에 탈락한 것은 2000년 안드레 애거시(미국) 이후 무려 26년 만이다. [파리 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=신네르가 28일(현지시간) 2026 프랑스오픈 남자 단식 2회전 경기 중 더위를 식히고 있다. 2026.5.29. psoq1337@newspim.com 경기 초반은 신네르의 독무대였다. 강력한 스트로크를 앞세워 1, 2세트를 손쉽게 따냈다. 3세트에서도 게임 스코어 5-1까지 달아나며 완승을 눈앞에 뒀다. 그러나 파리의 30도를 웃도는 폭염 속에서 비극이 시작됐다. 심한 어지럼증과 메스꺼움을 느낀 신네르는 급격한 체력 저하와 함께 다리 경련 증세를 보였다. 코트를 떠나 메디컬 타임아웃까지 요청했으나 한 번 무너진 몸은 회복되지 않았다. 신네르가 중심을 잃자 세룬돌로는 끈질긴 수비와 집요한 톱스핀 샷으로 상대를 흔들었다. 몸이 굳어버린 신네르는 마지막 20게임 중 단 2게임만 따내는 빈공 속에 급격히 무너졌다. 이 경기 전까지 올 시즌 인디언웰스, 마이애미, 몬테카를로, 마드리드, 로마까지 'ATP 마스터스 1000' 시리즈 5개 대회를 연속 석권하며 30연승을 달리던 신네르의 무패 행진도 허무하게 마감됐다. 지난해 파리 마스터스 우승을 포함하면 마스터스 1000 시리즈 6개 대회 연속 우승이라는 대기록의 중단이다. [파리 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=신네르가 28일(현지시간) 2026 프랑스오픈 남자 단식 2회전에서 패한 뒤 경기장을 떠나고 있다. 2026.5.29. psoq1337@newspim.com 경기 후 신네르는 "최근 많은 경기를 치르며 회복할 시간이 부족했고 아침부터 몸이 무거웠다"며 "3세트 이후 에너지가 완전히 떨어지며 흐름을 잃었다"고 아쉬움을 삼켰다. 대어를 낚은 세룬돌로 역시 "그에게 정말 힘든 상황이었다. 솔직히 운이 따랐고 신네르가 빨리 회복하길 바란다"며 위로를 건넸다. 이번 이변으로 지난 2024년 호주오픈을 기점으로 이어져 온 신네르와 카를로스 알카라스(스페인·2위)의 '메이저 독식 체제'는 잠시 멈추게 됐다. 지난 9개의 메이저 대회를 양분했던 알카라스가 손목 부상으로 대회 전 기권한 데 이어 신네르마저 조기 탈락하며 롤랑가로스는 한 치 앞을 알 수 없는 혼전 양상으로 접어들었다. [파리 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=세룬돌로가 28일(현지시간) 2026 프랑스오픈 남자 단식 2회전에서 승리한 뒤 팬들에 인사하고 있다. 2026.5.29. psoq1337@newspim.com 번번이 이들에게 밀렸던 노박 조코비치(세르비아)의 통산 25번째 메이저 우승 대기록 도전과 메이저 대회 준우승 단골이었던 알렉산더 즈베레프(독일), 캐스퍼 루드(노르웨이) 등 강자들의 왕좌 탈환 경쟁이 본격적인 막을 올렸다. 특히 조코비치가 이번에 정상에 오르면 남녀 테니스를 통틀어 '역대 메이저 단식 최다 우승'이라는 전인미답의 이정표를 세우게 된다. psoq1337@newspim.com 2026-05-29 08:03

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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