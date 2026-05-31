경북도, '돗돔' 세계 최초 인공부화 성공

수산자원연구원, 10년만의 결실...본격적인 종자생산 연구 돌입

[경북종합=뉴스핌] 남효선 기자 = 경북도 수산자원연구원은 '전설의 심해어'로 잘 알려진 대형 어종 '돗돔'의 수정란을 확보하고 세계 최초로 인공 부화에 성공했다고 31일 밝혔다.

'돗돔' 인공 부화를 위해 사육·연구에 들어간 지 10년 만이다.

경북도 수산자원연구원이 10년간의 연구 끝에 세계 최초로 인공부화에 성공해 사육 중인 '돗돔'[사진=경북도]2026.05.31 nulcheon@newspim.com

경북도 수산자원연구원은 지난 2017년부터 마리당 50~700g 크기의 어린 돗돔 28마리를 확보해, 10년간 육상 수조에서 사육, 최종적으로 전장 1m급 8마리를 어미화하는 데 성공했다.

지난해 5월 처음으로 암컷 2마리의 산란을 확인했다. 수산자원연구원에 따르면 당시에는 난질(수정란의 상태)이 좋지 않아 부화에 실패했으나 올해는 본격적인 번식생태 연구에 돌입해 난질 개선을 위한 적정 먹이 공급 및 영양 보강, 수정란을 얻기 위한 성숙 호르몬 등을 규명했다. 이를 통해 세계 최초로 수정란 200만 개 확보 및 50만 마리를 인공 부화하는 데 성공했다.

현재는 전장 1cm급 어린 돗돔 20만 마리를 사육 중이다.

심해에 서식하는 돗돔은 어획 과정에서 감압 충격으로 생존율이 매우 낮고, 부화 후 어미로 성장하는 데도 8~10년 이상이 소요돼 어미 확보가 쉽지 않다. 이 때문에 전 세계적으로 인공 종자 생산이나 양식 연구 사례가 거의 없는 실정이다.

경북도 수산자원연구원이 10년간의 연구 끝에 세계 최초로 성공한 '전설의 심해어'라 불리는 '돗돔'의 인공 부화 과정.[사진=경북도]2026.05.31 nulcheon@newspim.com

수산자원연구원은 이번에 인공 부화한 어린 돗돔을 활용해 초기 생활사, 사육 환경, 먹이 생물 등 기초 연구를 추진하는 한편, 대량 종자 생산 기술을 확립해 종 보존과 수산자원 회복 연구를 확대할 계획이다.

양금희 경북도 경제부지사는 "이번 돗돔의 인공 종자 생산 성공은 경북의 수산 기술이 세계적인 수준임을 증명한 것으로 10년의 집념으로 일궈낸 결실이 동해안 수산업의 흐름을 바꾸는 미래 성장 동력이 될 것"이라며 "기후 변화로 사라져가는 귀한 자원을 우리 기술로 되살렸다는 점에서 의미가 깊다"고 말했다. 양 부지사는 또 "향후 종 보존과 방류 사업을 확대해 지속 가능한 바다를 만들고 경북을 대한민국 해양 수산의 중심지로 우뚝 세우겠다"고 밝혔다.

한편 '돗돔'은 수심 약 400~600m 정도의 깊은 바다에 서식하며 몸길이 2m, 무게 200~280kg 가까이 성장하는 대형 어류다. 산란기인 5~6월이 되면 수온이 따뜻한 연안(수심 50~60m)으로 이동하는 과정에서 우연히 어업인들의 그물이나 낚시에 어획되면서 '전설의 심해어'라는 별명을 얻었다.

우리나라 동해안과 남해안, 일본 남부, 러시아 등 북서태평양 일부 해역에만 제한적으로 분포하며 국내에서는 연간 약 30마리 안팎만 어획될 정도로 희귀한 어종이다.

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