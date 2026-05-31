대구시, '대구 여성창업스타전' 참가자 모집

AI 핵심 요약beta
- 대구광역시는 31일 여성창업스타전 참가자를 다음 달 1일부터 8월 6일까지 모집한다고 밝혔다
- 전국 여성 예비창업자와 창업 1년 이내 여성기업인을 대상으로 전 산업 분야 창업 아이디어를 공모한다
- 8월 심사를 통해 10개 팀을 선정하고 총 1790만원의 창업지원금과 컨설팅을 지원한다
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[대구=뉴스핌] 김용락 기자=대구광역시는 여성 창업 활성화와 우수 여성 창업인 발굴을 위해 '2026년 제6회 대구 여성창업스타전'을 개최하고.다음 달 1일부터 8월 6일까지 참가자를 모집한다고 31일 밝혔다.
대구 여성창업스타전은 여성의 창의적인 창업 아이템 발굴과 사업화를 지원하기 위해 2021년부터 운영 중인 창업경진대회다. 대구시가 주최하고 달구벌여성인력개발센터가 주관하며 2024년부터는 전국 단위로 확대해 여성의 경제활동 참여 기회 확대에 기여하고 있다.
올해는 전국 여성 예비창업자와 창업 1년 이내 여성기업인을 대상으로 기술·일반 등 전 산업 분야의 창업 아이디어를 모집한다. 8월 서류심사와 발표 평가를 거쳐 총 10개 팀을 선정하고 1790만 원 규모의 창업지원금과 컨설팅을 지원할 계획이다.
참가 신청은 달구벌여성창업플랫폼 누리집을 통해 가능하며 참가신청서와 사업계획서 등 필수 제출 서류를 온라인으로 제출하면 된다. 자세한 내용은 누리집 공고문을 참고하거나 달구벌여성인력개발센터로 문의하면 된다.
박윤희 대구광역시 청년여성교육국장은 "대구 여성창업스타전은 여성들의 혁신적인 아이디어가 실제 창업으로 이어질 수 있도록 지원하는 대표적인 창업경진대회"라며 "전국의 우수한 여성 예비창업자와 초기 여성 기업인들의 많은 관심과 적극적인 참여를 바란다"고 말했다.
yrk525@newspim.com