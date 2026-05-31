쿠팡, AI로 수박 속까지 본다…과일 품질관리 강화

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감귤·참외 이어 수박까지 AI 선별 확대

산지 상주 검품으로 품질 관리 강화

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 쿠팡이 여름철을 앞두고 인공지능(AI) 기반 과일 선별 시스템을 확대 도입하며 신선식품 경쟁력 강화에 나섰다. 감귤과 참외에 이어 수박까지 AI 검수 대상에 포함해 새벽배송 과일 품질을 한층 끌어올린다는 전략이다.

쿠팡은 로켓프레시를 통해 판매하는 제철 과일의 품질을 높이기 위해 AI 선별 시스템과 산지 현장 검품, 맞춤형 포장 체계를 강화했다고 31일 밝혔다.

박청규 쿠팡 로켓프레시 품질보증팀 매니저(오른쪽)가 협력사와 함께 AI 과일 선별기를 거친 수박을 교차 검증하고 있다. [사진=쿠팡 제공]

AI 과일 선별기는 비파괴 광학센서와 컴퓨터 비전 기술을 활용해 과일의 당도와 수분 함량, 내부 상태 등을 분석하는 장비다. 수박의 경우 기존 타동 선별 방식으로 확인하기 어려웠던 심부 변질이나 공동과(속이 빈 수박)까지 판별할 수 있다. 이를 통해 외관상 이상이 없지만 내부 품질이 떨어지는 상품의 출고 가능성을 줄일 수 있다는 설명이다.

쿠팡은 AI 선별과 함께 산지 현장 검품도 강화했다. 로켓프레시 품질관리 인력이 최근 경남 함안과 충남 부여 등 주요 산지에 상주하며 수박과 토마토의 수확·선별·포장 과정을 직접 점검하고 있다.

포장 방식도 개선했다. 수박에는 완충재와 전용 박스를 활용한 이중 보호 포장을 적용했으며, 향후 멜론·포도·복숭아 등으로 확대할 계획이다.

쿠팡은 품질관리 고도화를 통해 고객 만족도를 높이는 동시에 지방 농가 판로 확대 효과도 기대하고 있다. 지난해 쿠팡이 인구감소지역 농가로부터 매입한 과일 물량은 7550톤(t)으로 역대 최대 규모를 기록했다.

쿠팡 관계자는 "AI 기술과 현장 품질관리 역량을 결합해 차별화된 신선식품 경험을 제공하겠다"며 "산지 직매입 확대를 통해 농가와의 상생도 강화해 나갈 것"이라고 말했다.

nrd@newspim.com