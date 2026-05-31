K열풍 타고 유럽 공략…롯데 브랜드 엑스포 '흥행'

마드리드서 수출상담회 개최...수출상담액 3356만달러

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 롯데가 스페인 마드리드에서 개최한 '롯데 대한민국 브랜드 엑스포'를 통해 3356만달러 규모의 수출상담 성과를 거뒀다. 남유럽을 중심으로 확산되는 K컬처 열풍이 K뷰티와 K푸드 등 국내 소비재 수출 확대로 이어졌다는 평가다.

롯데는 지난 27~29일까지 사흘 간 스페인 마드리드에서 '롯데 대한민국 브랜드 엑스포 인(in) 남유럽'을 열고 국내 중소기업의 유럽 시장 진출을 지원했다고 31일 밝혔다. 이번 행사는 롯데와 코트라(KOTRA), 대·중소기업농어업협력재단이 공동 주최했다.

'롯데 브랜드 엑스포 in 남유럽' B2C 행사에서 '서울 미용실' 콘셉트의 K뷰티 체험관을 운영한 가운데 배우 권유리(사진 왼쪽부터 두 번째)가 뷰티 살롱쇼를 진행하고 있다. [사진=롯데홈쇼핑 제공]

행사에는 뷰티·식품·생활용품 분야 국내 중소기업 50개사가 참가했으며 프랑스, 영국, 독일 등 유럽 7개국 바이어 약 70개사가 참여했다. 사흘간 진행된 상담회에서는 총 522건의 비즈니스 상담이 이뤄졌고 수출상담액은 3356만달러를 기록했다.

특히 현지 바이어들의 관심은 K뷰티에 집중됐다. 참가 기업의 절반가량이 뷰티 기업으로 구성됐으며, 상담에 참여한 현지 기업 중 약 50%가 계약 추진 의사를 밝힌 것으로 전해졌다.

롯데는 일반 소비자를 위한 체험형 행사도 함께 마련했다. '서울 미용실'을 콘셉트로 한 K뷰티 팝업스토어를 운영하고 한국식 세안법 시연, 퍼스널 컬러 진단 등 체험 프로그램을 선보여 현지 방문객들의 호응을 얻었다. 에스테틱 존과 스타일링 존, 테라피 존 등으로 공간을 구성해 K뷰티와 K라이프스타일을 직접 경험할 수 있도록 했다.

'롯데 브랜드 엑스포 in 남유럽'에서 국내 중소기업들이 현지 바이어들과 수출 상담을 진행하고 있다. [사진=롯데홈쇼핑 제공]

2016년 시작된 롯데 브랜드 엑스포는 현재까지 22회 개최됐으며 1600여 개 중소기업이 참여했다. 누적 상담 건수는 1만1000건, 수출상담액은 12억달러를 넘어섰다. 2022년부터는 롯데그룹 차원의 동반성장 프로그램으로 확대 운영되고 있다.

김재겸 롯데홈쇼핑 대표는 "K뷰티를 비롯한 국내 중소기업 제품들이 현지 바이어와 소비자들로부터 기대 이상의 관심을 받았다"며 "단순 수출 지원을 넘어 현지 시장 안착까지 지원하는 상생 플랫폼 역할을 강화해 나갈 것"이라고 말했다.

nrd@newspim.com