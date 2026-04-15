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[종합] 삼성전자, AI TV 대중화 선언…전 라인업에 AI 전면 확대

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  • 삼성전자가 15일 2026년형 TV 전 라인업을 공개했다.
  • 통합 AI 플랫폼 비전 AI 컴패니언을 적용해 AI TV 대중화에 나섰다.
  • 구독 모델과 프리미엄 기술 강화로 사업 구조를 전환했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

AI 플랫폼 '비전 AI 컴패니언' 탑재…콘텐츠 기반 맞춤형 정보 제공
마이크로 RGB부터 미니 LED까지 전 제품군 확대…프리미엄·보급형 동시 공략
월 5만원대 구독 도입…제품·콘텐츠 결합한 서비스 모델 전환

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 삼성전자가 2026년형 TV 신제품을 공개하고 전 라인업에 인공지능(AI) 기능을 전면 적용하며 'AI TV 대중화'에 본격 나섰다. 프리미엄 제품 중심의 기술 경쟁을 넘어 보급형까지 AI 경험을 확산시키고, 구독과 콘텐츠를 결합한 서비스 모델로 TV 사업 구조를 전환한다.

삼성전자는 15일 신제품 출시 행사 '더 퍼스트룩 서울 2026(The First Look Seoul 2026)'를 열고 이날 출시되는 2026년 TV 라인업과 스피커 신제품을 소개했다. [사진=삼성전자]

삼성전자는 15일 '더 퍼스트룩 서울 2026'을 열고 마이크로 RGB(적녹청), 유기발광다이오드(OLED), 네오 QLED, 미니 발광다이오드(LED), 초고해상도(UHD) 등 TV 전 라인업과 사운드 제품을 공개했다.

올해 신제품의 핵심은 통합 AI 플랫폼 '비전 AI 컴패니언'이다. 이 플랫폼은 시청 중인 콘텐츠를 기반으로 사용자 질문에 실시간 답변을 제공하고, 음성 명령을 통해 정보 탐색을 지원한다. 빅스비, 퍼플렉시티, 마이크로소프트 코파일럿 등 복수 AI 서비스를 탑재해 활용성을 높인 것이 특징이다. 예를 들어 시청 중인 영화의 촬영지나 스포츠 경기 기록을 즉시 확인할 수 있다.

여기에 'AI 축구 모드 프로', 'AI 사운드 컨트롤 프로', 'AI 업스케일링 프로' 등 기능을 추가해 화질과 음향을 실시간으로 최적화한다.

삼성전자 영상디스플레이사업부 용석우 사장이 '더 퍼스트룩 서울 2026' 행사에서 오프닝 스피치를 하고 있다. [사진=삼성전자]

삼성전자는 프리미엄 라인업도 강화했다. 초프리미엄 '마이크로 RGB'는 기존 초대형 중심에서 65형부터 100형까지로 확대하며 대중화를 시도한다. 100마이크로미터 이하 RGB LED를 활용해 색과 밝기를 정밀 제어하는 것이 특징이며, '컬러 부스터 프로'와 'HDR 프로' 기능으로 장면별 화질을 최적화한다. 최상위 모델에는 전용 AI 엔진을 탑재해 색상 톤을 실시간 분석한다.

동시에 신규 '미니 LED' 라인업을 추가해 중가 시장 대응력도 높였다. 정밀 배치된 광원을 통해 밝기와 명암비를 개선한 것이 특징이다. 디자인 측면에서도 변화를 줬다. OLED 'SH95'에는 액자형 '플로트 레이어' 디자인을 적용했고, '더 프레임'에는 98형 대형 모델을 추가했다. 이동형 스크린 '무빙스타일'도 85형까지 확대했다.

오디오 제품 역시 AI 기반으로 진화했다. 신형 와이파이 스피커는 돌비 애트모스 기반 입체 음향을 지원하며, 사운드바는 공간 분석을 통해 최적 음향을 구현한다. 콘텐츠 전략도 병행한다. 삼성 TV 플러스는 뮤지컬, 콘서트 등 콘텐츠를 확대하고 차세대 3D 오디오 기술 '이클립사 오디오'를 적용한다. 하나의 콘텐츠를 다양한 각도로 보는 '멀티캠' 기능도 도입한다.

삼성전자 모델이 '마이크로 RGB' TV의 'AI 업스케일링'으로 한층 향상된 화질의 콘텐츠를 감상하고 있다. [사진=삼성전자]

삼성전자는 제품 판매 방식에도 변화를 주고 있다. 'AI 구독클럽'을 통해 TV를 구독 형태로 제공하고 최대 6년 무상 수리 서비스 등을 지원한다. 선납 결제 시 할인 혜택도 제공한다. 업계에서는 월 5만원대 구독 모델이 초기 진입 장벽을 낮추고, 장기적으로는 서비스 매출 확대에 기여할 것으로 보고 있다.

용석우 삼성전자 영상디스플레이사업부장 사장은 "보다 완벽해진 AI 기능과 기술력을 바탕으로 AI TV의 표준을 제시했다"며 "앞으로 단순한 디스플레이를 넘어 사용자의 일상을 이해하고 함께하는 'AI 일상 동반자'로 스크린 경험을 제공해 나가겠다"고 말했다.

제품별 가격은 마이크로 RGB가 85형 기준 929만원, OLED는 77형 기준 719만원이다. 네오 QLED는 100형 959만원, 미니 LED는 85형 339만원이다. 더 프레임 프로는 85형이 619만원, 98형은 879만원이다.

syu@newspim.com

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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