삼성바이오에피스, 유럽 안과시장 정조준...오퓨비즈 출시

AI 핵심 요약beta
- 삼성바이오에피스는 31일 안과질환 치료제 오퓨비즈를 유럽에 직접 출시했다고 밝혔다
- 오퓨비즈는 블록버스터 약 아일리아의 바이오시밀러로 습성 황반변성 등 치료에 쓰이는 안과용 항VEGF 제제다
- 회사는 오퓨비즈 포함 유럽 직접 판매 제품을 5종으로 늘리며 안과 포트폴리오와 상업화 역량을 강화하고 있다
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[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 삼성바이오에피스가 안과질환 치료제 '오퓨비즈(Opuviz)'를 유럽 시장에 직접 출시하며 바이오시밀러 사업 확대에 속도를 내고 있다.
삼성바이오에피스는 31일 미국 리제네론(Regeneron)의 안과질환 치료제 아일리아(Eylea) 바이오시밀러인 오퓨비즈를 유럽 시장에 직접 판매 방식으로 출시했다고 밝혔다.
오퓨비즈는 습성 연령 관련 황반변성 등 안과질환 치료제로 사용되며 혈관내피성장인자(VEGF)를 억제해 신생혈관 형성을 막는 기전을 갖고 있다. 오리지널 의약품인 아일리아는 연간 글로벌 매출이 약 12조원에 달하는 대표 블록버스터 의약품이다.
이번 출시로 삼성바이오에피스는 지난 1월 루센티스(Lucentis) 바이오시밀러 '바이우비즈(Byooviz)'의 유럽 직접 판매에 이어 안과질환 치료제 포트폴리오를 한층 강화하게 됐다.
회사는 2023년 희귀질환 치료제 솔리리스(Soliris) 바이오시밀러 '에피스클리(Epysqli)'를 시작으로 유럽 내 직접 판매 제품을 5종까지 확대했다. 이를 통해 개발과 임상, 허가를 넘어 상업화 역량까지 강화하며 유럽 시장 내 입지를 넓히고 있다는 평가다.
린다 최 삼성바이오에피스 커머셜본부장 부사장은 "오퓨비즈 출시를 통해 안과질환 환자들에게 보다 다양한 치료 기회를 제공할 수 있게 됐다"며 "바이오시밀러를 통한 환자 접근성 확대와 건강보험 재정 절감에 지속 기여하겠다"고 말했다.
nrd@newspim.com