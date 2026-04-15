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"TV가 경기장·갤러리로"…삼성전자, AI로 '공간형 엔터테인먼트' 확장

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AI 핵심 요약

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  • 삼성전자가 15일 퍼스트룩 서울 2026 행사에서 AI TV를 공개했다.
  • AI 축구 모드와 비전 AI 컴패니언으로 스포츠 시청을 최적화했다.
  • 아트 모드와 음향 기기, 게이밍 허브로 엔터테인먼트 플랫폼을 확장했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

AI 축구 모드·음성 제어·대화형 정보 기능…시청 경험 개인화
콘텐츠·사운드·게임 통합…TV 중심 '올인원 플랫폼' 구축

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 삼성전자가 인공지능(AI)을 앞세워 TV를 '엔터테인먼트 플랫폼'으로 확장한다. 단순 시청 기기를 넘어 스포츠·예술·게임 등 다양한 콘텐츠를 통합한 공간 경험을 제공하겠다는 전략이다.

삼성전자는 15일 '퍼스트룩 서울 2026' 행사에서 비전 AI 기반의 신규 기능과 콘텐츠, 음향 기기 등을 공개하고 AI TV를 중심으로 한 엔터테인먼트 경험을 소개했다.

삼성 AI TV는 스포츠 시청 경험을 강화하는 기능을 대거 탑재했다. 'AI 축구 모드'는 실시간 영상 분석을 통해 화질을 최적화하고 잔디와 유니폼 색상을 보다 선명하게 구분해 경기 몰입도를 높인다. 사운드 측면에서도 관중 함성과 현장음을 강화하고 해설 음성의 명료도를 개선해 보다 현실감 있는 시청 환경을 제공한다.

삼성전자 모델이 'AI 축구 모드 프로'를 통해 축구 경기 장면에 맞게 최적화된 화질로 경기를 시청하고 있다. [사진=삼성전자]

사용자는 음성 명령을 통해 해설 음량 조절이나 주변 소음 제거 등 사운드를 손쉽게 제어할 수 있다. TV와의 대화를 통해 경기 결과나 팀 정보, 하이라이트 등을 확인하는 기능도 지원해 정보형 시청 경험을 강화했다.

이 같은 기능의 중심에는 사용자의 시청 환경을 분석하고 최적화하는 '비전 AI 컴패니언'이 있다. 삼성전자는 이를 통해 TV를 개인화된 엔터테인먼트 허브로 발전시킨다는 구상이다.

공간 활용 측면에서도 변화를 강조했다. '더 프레임'과 유기발광다이오드(OLED) 제품에는 아트 모드를 적용해 TV를 갤러리처럼 활용할 수 있도록 했으며, 아트 스토어를 통해 다양한 예술 작품을 대형 화면으로 감상할 수 있다. 원 커넥트 박스 없이 벽에 밀착 설치가 가능한 구조를 적용해 인테리어 완성도도 높였다.

음향 기기 라인업도 확대했다. 신규 '뮤직 스튜디오' 스피커는 4방향 음향 출력으로 입체감을 강화했으며, 사운드바는 7.1.2채널 입체 음향을 통해 공간을 채우는 사운드를 구현한다. 최대 5개 기기 연결을 지원하는 Q-심포니 기능도 적용해 TV와 오디오 기기 간 연동성을 강화했다.

삼성전자 모델이 98형 '더 프레임'의 초대형 화면으로 '삼성 아트 스토어' 작품을 감상하고 있다. [사진=삼성전자]

프로젝터 '더 프리스타일 플러스'는 굴곡면에서도 화면을 구현하는 3D 오토 키스톤 기술과 장애물 회피 기능을 적용해 다양한 공간에서 활용성을 높였다.

콘텐츠 경쟁력도 강화한다. 삼성 TV 플러스는 전 세계 약 1억 명의 사용자를 기반으로 지상파 방송과 크리에이터 콘텐츠, 공연 콘텐츠 등을 무료로 제공한다. 올해는 뮤지컬과 콘서트 등 프리미엄 콘텐츠를 확대해 차별화를 꾀한다.

게이밍 기능도 고도화됐다. 삼성 게이밍 허브를 통해 콘솔과 클라우드 게임을 통합 제공하며, 2026년형 OLED TV는 엔비디아 G-Sync 호환과 AMD 프리싱크 프리미엄 프로 인증을 지원한다. 최대 4K 165Hz 주사율을 통해 고사양 게임에서도 끊김 없는 화면을 구현한다.

삼성전자는 AI 기술과 콘텐츠, 디바이스를 결합해 TV를 중심으로 한 통합 엔터테인먼트 생태계를 구축하고, 사용자 일상 공간을 확장해 나간다는 계획이다.

syu@newspim.com

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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