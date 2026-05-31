에코프로, 어린이 환경축제 개최…6000명 참가

AI 핵심 요약beta
- 에코프로가 30일 청주 오창호수공원서 어린이 환경축제를 열었다.
- 어린이 그림 그리기 대회 등 통해 환경보호 중요성을 알렸다.
- 그림 대회서 유치부·초등 저·고학년 각 부문 대상 수상자가 나왔다.
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[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 에코프로가 지난 30일 충북 청주시 오창호수공원에서 어린이 환경축제 '제5회 에코그린데이'를 열었다고 31일 밝혔다. 어린이와 가족 6000여 명이 참석했다.
행사는 이날 '바다의 날'을 맞아 환경 보호의 중요성을 알리기 위해 마련됐다.
메인 프로그램인 '어린이 그림 그리기 대회'에는 유치부부터 초등학생까지 참가했다. 참가자들은 '환경을 지키는 어린이 특공대'를 주제로 그림을 그렸다. 심사 결과 대상 3명, 최우수상 3명, 우수상 9명, 장려상 9명, 특선 15명 등 총 39명이 상장과 상금을 받았다.
유치부 대상은 오창해든유치원 임서연 어린이, 초등 저학년부(1~3학년) 대상은 천안불무초등학교 2학년 성은우 어린이, 초등 고학년부(4~6학년) 대상은 아산탕정초등학교 4학년 이엘라 어린이가 차지했다.
에코프로 대학생 봉사단 '에코브리지 7기'는 친환경 제품 만들기, 분리수거 게임, 에코 플리마켓, 버스킹 공연 등 다양한 환경 체험 프로그램을 운영했다.
kji01@newspim.com