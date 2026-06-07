이정학 동해시장 당선인, 실무형 인수위원회 10일 발족

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[동해=뉴스핌] 이형섭 기자 = 이정학 동해시장 당선인은 민선 9기 시정의 신속하고 원활한 인수인계를 위해 실무형 인수위원회를 구성한다고 7일 밝혔다.

이 당선인은 인수위원회 위원장에 선거대책본부 총괄본부장을 맡았던 김남정 본부장을 위촉할 계획이다.

[동해=뉴스핌] 이형섭 기자 = 더불어민주당 이정학 동해시장 당선자와 부인 신선인씨가 지지자들과 당선의 기쁨을 함께 하고 있다. 2026.06.04 onemoregive@newspim.com

민선 9기 동해시장직 인수위원회는 행정혁신, 경제산업, 문화관광, 체육교육, 복지가족, 생활환경 등 6개 분과로 구성되며, 분야별 전문가 12명 내외와 자문위원 10여 명 등으로 꾸려진다. 인수위는 오는 10일 전후로 공식 발족할 예정이다.

특히 인수위는 선거공약을 중심으로 시정 운영 방향과 핵심 정책과제를 구체화하는 데 초점을 맞춘 실무형 조직으로 운영된다.

자문위원에는 상공회의소 회장, 산업단지경영자협의회 회장, 소상공인연합회 회장 등 경제단체를 비롯해 예총·민예총 등 문화예술단체 주요 인사들이 참여할 것으로 예상된다.

동해시 최초의 더불어민주당 출신 단체장인 이 당선인은 "인수위원회는 민선 9기 시정의 방향과 정책과제를 정립하는 중요한 역할을 맡게 된다"며 "실무 능력을 갖춘 전문가 중심으로 구성하겠다"고 말했다.

이어 "선거 과정에서의 갈등을 화해와 단결로 승화시키기 위해 지역 원로들을 자문위원으로 위촉해 통합형 인수위를 운영하겠다"며 "시민들도 지역 발전을 위한 다양한 의견을 인수위에 적극 제시해달라"고 당부했다.



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