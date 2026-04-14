전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.04.14 (화)
KYD 디데이
산업 전기·전자

속보

더보기

삼성전자, 14m 시네마 LED 공개...프리미엄 극장 공략

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 삼성전자가 14일 시네마콘 2026에서 오닉스 14m 모델을 추가했다.
  • 프리미엄 대형 상영관을 겨냥해 화질과 확장성을 강화했다.
  • 글로벌 극장 도입 확대와 차세대 솔루션 공개를 추진한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

PLF 상영관 겨냥한 오닉스 확장…대형 스크린 수요 대응
최대 20m 확장·HDR 화질 강화…글로벌 영화관 도입 확대

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 삼성전자가 미국 라스베이거스에서 열리는 '시네마콘 2026'에서 시네마 LED 스크린 '오닉스(Onyx)' 라인업을 확장하며 프리미엄 상영관 시장 공략을 강화했다. 시네마콘은 글로벌 영화관 체인과 배급사, 장비업체들이 참여하는 세계 최대 규모의 영화 산업 행사다.

삼성전자 미국법인은 14일(현지시간) 오닉스(ICD 모델) 시네마 LED 라인업에 14m 표준형 제품을 새롭게 추가했다고 밝혔다.

이 모델은 프리미엄 대형 포맷(PLF) 상영관을 겨냥한 제품으로, 기존 오닉스가 갖춘 화질과 안정성, 확장성을 대형 상영관 환경에서도 구현할 수 있도록 설계됐다. 14m 모델은 몰입감을 높이는 화면 구성과 좌석 배치 최적화를 통해 공간 활용도를 높일 수 있도록 했다.

삼성전자 관계자는 "관객들은 집에서 경험할 수 없는 차별화된 콘텐츠 경험을 위해 프리미엄 극장을 찾는다"며 "14m 오닉스 스크린은 대형 상영관에서도 새로운 수준의 영화 관람 경험을 제공할 것"이라고 밝혔다.

삼성전자 시네마 LED 스크린 '오닉스(Onyx)' [사진=삼성전자]

오닉스는 지난 2017년 출시 이후 깊은 블랙과 높은 명암비, 풍부한 색 표현으로 기존 프로젝션 방식의 한계를 넘어선 시네마 LED 기술로 평가받아 왔다. 삼성전자는 지난해 5m와 10m 모델을 선보인 데 이어 이번 14m 제품을 추가하며 라인업을 확대했다.

신제품은 최대 4K 해상도와 120Hz 주사율을 지원하며, 3.3mm 픽셀 피치를 적용해 대형 화면에서도 선명하고 균일한 화질을 구현한다. 또한 모듈형 구조를 통해 최대 20m까지 확장이 가능해 극장 환경에 맞춘 유연한 설치가 가능하다.

화질 측면에서도 기존 영화관 대비 약 6배 밝은 최대 300니트 수준의 HDR을 지원하고, 100% 색 재현율과 무한대에 가까운 명암비를 구현해 어두운 장면에서도 디테일을 살린다. 스코프(2.39:1)와 플랫(1.85:1) 화면비를 모두 지원하는 점도 특징이다.

오닉스는 영화 상영 외에도 스포츠 중계, 콘서트, 게임 이벤트, 기업 행사 등 다양한 콘텐츠에 활용할 수 있으며, 돌비 및 GDC 미디어 서버와 호환돼 운영 효율성도 높였다.

삼성전자는 글로벌 프리미엄 영화관을 중심으로 오닉스 도입을 확대하고 있다. 모로코 라바트의 파테 다르 에살람 극장에는 최신 오닉스 시스템이 적용됐으며, 해당 체인은 유럽에서 가장 많은 오닉스 스크린을 운영하고 있다. 미국 조지아주 트릴리스 시네마 역시 최신 오닉스 스크린을 도입해 운영 중이다.

삼성전자는 시네마콘 2026 전시 부스에서 최신 오닉스 시네마 LED를 비롯해 3D 디지털 사이니지, 115인치 디스플레이 등 차세대 영상 솔루션을 공개하며 극장 시장 공략을 이어갈 계획이다.

syu@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
김건희, 尹 대면 법정서 증언 거부 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 김영은 기자 = 김건희 여사가 14일 윤석열 전 대통령의 '여론조사 무상 제공' 의혹 재판에 출석해 윤 전 대통령과 처음으로 법정에서 대면했다. 김 여사는 증인 선서를 마친 직후부터 증언을 거부했고, 윤 전 대통령은 옅은 미소를 띤 채, 김 여사를 바라봤다. 서울중앙지법 형사합의33부(재판장 이진관)는 이날 정치자금법 위반 혐의를 받는 윤 전 대통령과 명태균 씨 사건의 속행 공판을 열었다. 김 여사는 이날 오후 2시 8분께 검정색 수트를 차림으로 법정에 들어섰다. 윤 전 대통령은 증인석에 착석한 김 여사를 확인하고, 증인 선서를 이어가는 김 여사를 지그시 바라봤다. 김건희 여사가 14일 윤석열 전 대통령의 '여론조사 무상 제공' 의혹 재판에 출석해 윤 전 대통령과 처음으로 법정에서 대면했다. 사진은 지난 8월 김 여사가 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 구속 전 피의자 심문에 출석하는 모습. [사진=사진공동취재단] 이후 김 여사는 오후 2시 11분께부터 증언을 거부하는 입장을 보였다. 윤 전 대통령은 옅은 미소를 유지하며 김 여사를 바라봤다. 이번 공판에서는 김 여사와 함께 김태열 전 미래한국연구소장에 대한 증인신문이 예정돼 있다. 윤 전 대통령은 지난해 7월, 김 여사는 같은 해 8월 각각 내란 특별검사팀(특별검사 조은석)과 김건희 특별검사팀(특별검사 민중기)에 의해 구속기소됐다. 이후 두 사람은 별도로 수감돼 재판을 받아오면서 법정에서 직접 마주한 적은 없었다. yek105@newspim.com   2026-04-14 14:53
사진
대통령 세종 집무실 15일 부지 공고 [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 청와대가 세종시를 행정수도로 완성하는 핵심 기반 시설인 대통령 세종 집무실 건립에 본격적으로 착수한다. 이규연 청와대 홍보소통수석비서관은 14일 춘추관에서 브리핑을 갖고 "이재명 정부는 수도권 일극 체제를 극복하고 모든 지역이 고루 잘사는 대한민국을 만들기 위해 강도 높은 국가 균형 성장 정책을 펼치고 있다"며 "이중 세종시를 행정수도로 완성하는 핵심 기반인 대통령 세종 집무실을 조성하는 부지 조성공사를 15일 입찰공고 한다"고 밝혔다. [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 대통령 세종집무실 국가상징구역 공모 대상지 항공사진 [사진=청와대] 2026.04.14 pcjay@newspim.com 대통령 세종 집무실 대상 부지는 35만㎡이며 사업비는 98억 원, 공사 기간은 14개월이다. 이 수석은 "이번 부지 조성 공사는 국가 균형 성장에 있어 상징적이고 중요한 의미를 지닌다"며 "행정수도 완성이라는 국민과의 약속을 문서에만 있는 계획이나 정치 구호로 두지 않고 현장에서 실천하는 첫 행동, 첫 삽이기 때문"이라고 강조했다. 정부는 부지 조성 공사와 함께 대통령 세종 집무실 설계 공모도 진행 중이며, 이달 말 당선작을 선정할 계획이다. 1년간 설계 과정을 거쳐 내년 8월 건축 공사에 들어간다. 이 수석은 "이재명 대통령은 퇴임식을 세종에서 하겠다는 의지를 거듭 밝히면서 '임기 내에 세종 집무실을 이용할 수 있게 신속하게 공사하라'고 지시했다"며 "당초 국민과의 약속대로 2029년 8월까지 세종 집무실에 입주할 수 있도록 최선의 노력을 다하겠다. 이를 통해 행정수도를 완성하고 국가 균형 성장 시대를 열어가겠다"고 약속했다. 대통령 세종 집무실 부지 앞쪽에는 국회의사당이 건립될 예정이다. [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 대통령 세종집무실 국가상징구역 공모 대상지 항공사진 [사진=청와대] 2026.04.14 pcjay@newspim.com pcjay@newspim.com 2026-04-14 14:19

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동