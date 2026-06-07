한병도 "투표용지 부족 국정조사요구서 8일 제출…당내 선거개혁TF도 구성"

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[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 더불어민주당이 6·3 지방선거 과정에서 발생한 투표용지 부족 사태와 관련해 오는 8일 국정조사요구서를 국회에 제출할 예정이라고 밝혔다.

한병도 민주당 원내대표는 7일 오후 국회에서 기자간담회를 열고 "이번 사태는 K-민주주의 근간을 송두리째 흔드는 참담한 일"이라며 "단순한 부실 행정 착오만으로 넘길 수 없다"며 이같이 말했다.

한병도 더불어민주당 원내대표[사진=뉴스핌DB]

한 원내대표는 "선거관리위원회는 헌법이 부여한 독립성을 통해 선거 공정성을 수호하는 막중한 책임감을 가진 기관이다. 선관위원장과 사무총장의 사퇴로 끝날 일이 절대 아니다"라며 "환부를 도려내고 처음부터 다시 세우겠다"고 주장했다.

이어 "왜 이런 일이 발생했는지, 선관위 내부 시스템의 허점은 없었는지 진상을 밝히고 과감히 개선해야 한다"며 "민주당은 오는 8일 국정조사요구서를 제출하고 국회의장에게도 신속한 본회의 개최를 요청하겠다"고 했다.

국정조사 위원으로는 선관위를 소관하는 국회 행정안전위원회 출신 의원들(윤건영·이해식·김성회·모경종·임미애·양부남·이상식·이광희·채현일)을 전면 배치하기로 했다.

국민의힘과도 즉각 협상에 착수하겠다고 밝혔다. 한 원내대표는 "국정조사 필요성은 여야가 일치한다고 본다"며 "국민의힘과 내일 즉각적인 협상에 나서겠다"고 말했다.

앞서 국민의힘도 오는 8일 당론으로 국정조사요구서를 국회에 제출할 예정이라고 밝힌 바 있다.

아울러 한 원내대표는 "국정조사와 별개로 당내 선거개혁TF(태스크포스)를 설치해 공직선거법, 선거관리위원회법 등 관련 법률을 전면 재검토하고 다시는 소쿠리 투표 같은 일이 발생하지 않도록 제도 개선으로 확실히 연결하겠다"고 했다.

다만 당 일각에서도 제기되고 있는 재선거 주장에 대해서는 "그러한 얘기가 나오는 것은 알고 있다"면서도 "법과 원칙에 따라 법원의 신속한 결정을 지켜봐야 한다"며 말을 아꼈다.

박선원 민주당 의원은 이날 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "투표용지로 문제가 된 지역은 재선거해야 한다"고 주장했다. 박 의원은 "사전투표를 해서 투표용지가 얼마나 더 필요할지 예상 가능했다"며 "그럼에도 불구하고 투표용지를 부족하게 공급한 중앙선거관리위원회는 책임지고 재선거를 보장해야 한다"고 했다.

최민희 민주당 의원도 SNS를 통해 "전면 재선거 주장은 비상식"이라며 "투표용지가 문제된 지역만 재선거하자"고 주장했다.

jeongwon1026@newspim.com