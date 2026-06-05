한병도, '투표용지 부족 사태'에 "국정조사 추진하겠다"

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"국민 신뢰 회복 위한 선관위 개혁 필요"

[서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 6·3 지방선거에서 벌어진 투표용지 부족 사태에 대해 더불어민주당이 국정조사를 추진하겠다고 5일 밝혔다.

한병도 원내대표는 이날 국회에서 기자들과 만나 "이번 기회에 선관위가 국민 신뢰를 받을 수 있도록 개혁을 추진하고 진행하겠다"고 밝혔다.

6·3 지방선거에서 벌어진 투표용지 부족 사태에 대해 한병도 민주당 원내대표가 국정조사를 추진하겠다고 5일 밝혔다. [사진=뉴스핌 DB]

한 원내대표는 "(담당) 상임위원회인 국회 행정안전위원회의 소관 기관이 중앙선거관리위원회"라며 "이번 투표용지 부족 사태는 이해도 납득도 가지 않고 황당하다"고 했다.

그는 "대한민국을 사람들이 평가하는 데 중요한 기준 하나가 발전된 민주주의"라며 "선관위 시스템이 해외로 수출되고 있고 중동에선 이것을 배우려고 한다. 이렇게 발전했는데 정작 한국에선 투표용지 부족이라는 부끄러운 일이 발생한 것"이라고 짚었다.

그러면서 "그냥 넘어갈 수 없다. (선관위원장과 사무총장이) 사퇴했지만 국정조사도 추진하겠다"고 했다.

또 "국정조사를 하면 경위 파악부터 정확하게 할 필요가 있다"며 "근본적으로 선관위에 문제 있는 것까지 다 들여다볼 필요가 있다"고 밝혔다.

한 원내대표는 "여야 이견이 없으면 어떤 형식과 방법으로든 빠르게 추진하겠다"고 했다.

chogiza@newspim.com