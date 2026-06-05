노태악 중앙선관위원장 사퇴 "투표지 부족 사태 책임지고 물러나겠다"

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

허철훈 사무총장도 동반 사의 표명

"참정권, 국민의 소중한 권리 침해돼

진상규명위 설치해 재발 방지책 마련

국조 비롯 모든 절차 임하고 책임질 것"

[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 노태악 중앙선거관리위원장이 5일 6·3 지방선거에서 발생한 투표용지 부족 사태와 관련해 책임을 통감한다며 사퇴 의사를 밝혔다.

노 위원장은 이날 오후 경기 과천 중앙선관위에서 브리핑을 열고 "선거 관리에 대한 국민의 신뢰를 훼손해 선거 과정에 대한 불신으로 이어지고 있는 상황에 대해 참담함과 함께 무한한 책임감을 느낀다"며 이같이 밝혔다.

노 위원장은 "지난 6월 3일 실시된 9회 전국동시 지방선거 일부 지역의 투표소에서 발생한 투표용지 부족 사태로 국민께 심려를 끼쳐 송구스러운 마음을 금할 길이 없다"고 말했다.

그는 "투표 참여로 보여주신 지방자치에 대한 국민의 높은 관심과 적극적인 의사표시를 투표용지 부족 사태로 손상시켰다"며 "참정권이라는 국민의 소중한 권리를 침해하는 있어서는 안 될 일이 발생한 것에 대해서는 변명의 여지가 없다"며 고개를 숙였다.

그러면서 "가능한 신속하게 진상규명위원회를 설치해 투표용지 부족 사태가 발생하게 된 근본적인 원인과 문제점, 대응 과정을 파악하고 재발 방지를 위한 개선방안을 마련해 모든 결과를 소상히 밝히겠다"며 이번 사태 원인 규명과 재발 방지 대책 마련을 약속했다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 노태악 중앙선거관리위원회 위원장이 15일 오전 서울 여의도 국회 행정안전위원회에서 열린 중앙선거관리위원회 등에 대한 국정감사에 참석해 있다. 2025.10.15 mironj19@newspim.com

다음은 노태악 중앙선거관리위원장의 사퇴 입장문 전문이다.

지난 6월 3일 실시된 9회 전국동시 지방선거 때 일부 지역의 투표소에서 발생한 투표용지 부족 사태로 국민께 심려를 끼쳐 송구스러운 마음을 금할 길이 없습니다.

오늘 송파구선거관리위원회의 개표를 끝으로 이번 지방선거는 모두 마무리되었습니다. 투표 참여로 보여주신 지방자치에 대한 국민의 높은 관심과 적극적인 의사표시를 투표용지 부족 사태로 손상시켰습니다.

나아가 선거 관리에 대한 국민의 신뢰를 훼손하여 선거 과정에 대한 불신으로 이어지고 있는 상황에 대해 중앙선거관리위원장으로서 참담함과 함께 무한한 책임감을 느낍니다.

참정권이라는 국민의 소중한 권리를 침해하는, 있어서는 안 될 일이 발생한 것에 대해서는 변명의 여지가 없습니다.

다시는 이런 일이 재발하지 않도록 가능한 신속하게 진상규명위원회를 설치해 투표용지 부족 사태가 발생하게 된 근본적인 원인과 문제점, 대응 과정을 파악하고 재발 방지를 위한 개선방안 등을 마련하여 모든 결과를 소상히 밝히겠습니다.

앞으로 진상규명위원회 활동이 객관적이고 철저하게 이루어질 수 있도록 진상규명위원회의 위원들은 모두 외부전문가로 구성하여 운영하겠습니다.

그리고 국회 차원의 국정조사 등 이번 사태에 관한 선거관리위원회의 책임을 확인하는 모든 절차에 성실하게 임하고, 이후 그 결과에 따라 책임져야 할 일이 있다면 결코 회피하지 않을 것입니다.

허철훈 사무총장은 사무처의 수장으로서 이번 사태에 대한 책임을 지겠다고 사의를 표명하였습니다.

이 모든 사태에 대한 책임을 통감하면서, 저 역시 중앙선거관리위원장 직에서 물러나겠습니다.

국민 여러분께 심려를 끼쳐드리게 된 점, 다시 한번 머리 숙여 사죄의 말씀을 드립니다.

jeongwon1026@newspim.com