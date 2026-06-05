경찰, '투표용지 부족' 선관위 수사 본격화…8일 고발인 조사

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

서울청 광수대, 8일 오전 서민위 관계자 고발인 조사

[서울=뉴스핌] 박우진 기자 = 경찰이 6·3 지방선거에서 투표용지 부족 사태와 관련해 본격적인 수사에 나선다.

5일 경찰에 따르면 서울경찰청 광역수사단 광역범죄수사대는 오는 8일 오전 9시 30분쯤 시민단체 서민민생대책위원회(서민위) 관계자를 고발인 신분으로 불러 조사한다.

[서울=뉴스핌] 고다연 기자 = 5일 오전 '투표용지 부족 사태'로 3일째 투표함 반출을 막는 시위가 진행되고 있는 서울 송파구 잠실7동 제2투표소를 경찰이 둘러싸고 있다. 2026.06.05 gdy10@newspim.com

서민위는 지난 3일 노태악 중앙선거관리위원회 위원장과 허철훈 중앙선관위 사무총장, 오민석 서울시 선관위원장, 김범진 서울시선관위 사무처장, 민소영 송파구 선관위원장과 조시훈 송파구 선관위 사무국장을 직권남용과 직무유기 혐의로 서울경찰청에 고발했다.

앞서 6·3 지방선거가 열린 지난 3일 오후부터 서울 송파구 12곳과 강남·광진구 각 1곳 등 총 14곳 투표소에서 투표용지 부족으로 유권자들이 투표소에서 대기하는 상황이 발생했다.

서울 송파구 잠실7동 제2투표소에서는 투표함 반출을 막으려는 시위대와 경찰이 대치했다. 경찰은 이날 오전 8시쯤 경찰 기동대를 투입해 시위대를 강제해산하고, 투표함을 이송했다.

한편 노태악 중앙선관위원장은 이날 오후 4시 과천 중앙선관위에서 대국민 사과를 할 예정이다.

krawjp@newspim.com