金총리 "투표용지 부족사태, 국조·특검 해서라도 확실히 규명"

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"수사 포함 모든 수단 동원해 진상 규명할 것"

[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 김민석 국무총리는 6·3 지방선거 과정에서 발생한 투표 용지 부족 사태 관련해 5일 "필요하다면 국회의 국정조사나 특검 등을 통해서라도 확실한 규명과 제도 개선을 이뤄내야 할 것"이라고 강조했다.

김 총리는 이날 오전 X(엑스·옛 트위터)에 글을 올려 "선관위 투표 용지 부족 사태는 도저히 묵과할 수 없는 일이다. K-민주주의에 대한 중대한 도전"이라며 이같이 밝혔다.

이어 "수사를 포함한 모든 수단과 조치를 통해 이번 사태의 진상을 규명할 것을 지시하고 엄중한 책임을 물을 것"이라고 밝혔다.

김민석 국무총리 [사진=뉴스핌 DB]

앞서 지난 3일 오후 서울 송파구 잠실7동 제2투표소 등 투표소 10곳에서 용지 부족으로 투표소를 찾았던 일부 시민이 투표를 하지 못한 상황이 발생했다.

중앙선거관리위원회는 일부 지역에 대해 투표 시간을 오후 10시로 연장했다. 사태 발생 이후 일부 시민은 잠실7동 제2투표소 앞에서 투표함 반출을 막으며 선관위와 대치했고, 결국 경찰이 출동해 약 35시간 만인 이날 오전 8시경 대치 중인 시위대를 강제해산하고 투표함 2개를 개표소로 이송했다.

투표 용지 부족 사태에 대해 야당뿐 아니라 이재명 대통령까지 선관위 공개 질타에 나섰다. 이 대통령은 지난 4일 주재한 수석보좌관회의에서 "민주공화국에서 무엇보다 철저해야 할 선거관리에 납득하기 쉽지 않은 허점이 발생한 것에 매우 큰 유감을 표한다"고 비판했다.

sheep@newspim.com