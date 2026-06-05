경찰, 잠실7동 투표소 시위대 자진해산 명령...기동대 투입

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5일 오전 7시50분쯤 기동대 100여명 투입

서울시 선관위 협조문 받고 자진해산 명령

시위대, 투표함 반출 막으며 30시간 넘게 대치

[서울=뉴스핌] 박우진 기자 = 경찰이 서울 송파구 잠실7동 제2투표소 앞에서 투표함 반출을 막으며 대치 중인 시위대 약 300명에게 자진해산을 명령했다.

서울 송파경찰서는 5일 오전 7시50분쯤 경찰 기동대 100여명을 잠실7동 제2투표소로 진입시키며 투표소 앞 시민들에게 "자진해산 해달라"고 요청했다.

[서울=뉴스핌] 고다연 기자 = 4일 오전 제9회 전국동시지방선거 '투표용지 부족' 사태 관련 시민들이 서울 송파구 잠실7동 제 2투표소 앞에서 '재선거' 등 구호를 외치고 있다. 2026.06.04 gdy10@newspim.com

경찰은 "투표함 호송에 따른 질서유지와 관련해 서울시 선관위 협조문을 받았다"며 "경찰 조치에 폭행을 하면 형법에 의거해 처벌받을 수 있다"고 설명했다.

이어 경찰은 "선거사무 종사자를 폭행하면 공직선거법에 의해 처벌받을 수 있다"며 "아파트 공간에서 확성기 사용과 통행방해로 피해를 주고 있다"고 덧붙였다.

잠실7동 제2투표소는 제9회 전국동시지방선거 본투표일인 3일 오후부터 투표용지 부족으로 투표가 지연됐던 곳이다. 추가 용지를 발부받아 투표는 오후 10시에 종료했으나 시위대들이 투표함 분출을 막아서면서 30시간 넘게 대치 중이다.

투표함에는 약 2000여명분 투표지가 있다고 알려졌다. 투표함 개표가 이뤄져야 오세훈 서울시장 당선이 법적으로 확정된다.

krawjp@newspim.com