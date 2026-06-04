전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.06.04 (목)
KYD 디데이
사회 일반

속보

더보기

[종합] "100% 사기 선거"…중앙선관위 앞 시위대, 무기한 집회 조짐

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 보수 성향 유튜버 전한길 씨 등이 4일 중앙선관위 앞에서 부정선거를 주장하며 집회를 했다.
  • 시위대는 선관위 직원과 노태악 위원장을 범죄자로 규정하고 서버 공개·구속 등을 요구하며 차량 저지와 진입 시도를 했다.
  • 경찰은 기동대를 추가 배치해 대치 중이며, 시위대는 무기한 집회를 예고한 가운데 송파구 투표용지 부족 투표소 앞에서도 비슷한 대치가 이어졌다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

전한길·보수 유튜버 등 수백명 몰려
경찰 기동대 200명 배치…경력 늘리기도
시위대, 선관위 진입 시도에 경찰과 실랑이

[서울=뉴스핌] 유재선 기자 = 제9회 전국동시지방선거 본투표에서 투표용지 부족 사태가 발생한 이후 '부정선거'를 주장하는 보수 성향 유튜버 등 시위대가 중앙선거관리위원회(중앙선관위) 앞에서 집회를 이어가고 있다.

4일 경찰에 따르면 시위대는 이날 새벽부터 중앙선관위 과천청사 앞에 집결해 경찰과 대치하며 집회 중이다. 이 집회에는 한국사 강사 출신 유튜버 전한길 씨와 김현태 전 육군 특수전사령부 707특수임무단장도 참여했다.

[서울=뉴스핌] 유재선 기자 = 전한길 씨가 4일 오전 11시 20분께 중앙선거관리위원회 과천청사 앞 집회무대에서 발언하고 있다. 2026.06.04 jason14@newspim.com

전씨는 "이번 선거에서 부정 투표용지를 썼기에 실제 투표용지가 부족했던 것"이라며 "부정 투표용지는 용지 뒷면에 인주 자국이 안 남는데, 이번에 인주 자국 남지 않은 미리 인쇄된 투표용지가 넘쳐났기에 100% 부정선거"라고 주장했다.

이어 전씨는 "선관위 직원들 모두 범죄자로 규정한다"며 "이번 지방선거 무효 인정 받을 때까지, 선관위 직원들 모두 체포될 때까지 싸우겠다"고 말했다.

시위대는 '부정선거 척결', '부정선거 사형' 등 구호가 적힌 현수막과 태극기·성조기가 그려진 우산을 든 채 "선관위 서버를 공개하라", "노태악 선관위원장을 구속하라"고 외쳤다.

시위대는 새벽 한 때 1200명에 달했으나 오전 10시 약 300명으로 줄었다. 경찰은 낮 동안 규모가 커진 시위대에 대비하기 위해 기존 기동대 인원 약 200명에 수십 명의 인원을 추가로 배치했다.

시위 참가자들이 선관위 청사에서 나오는 차량을 막아서며 길바닥에 드러눕는 등 일촉즉발 상황이 벌어지기도 했다.

경찰이 "차량 내부에 경찰이 탑승해 있다"며 제지하자 일부 참가자들은 "경찰인 줄 어떻게 아느냐", "신분증을 보여달라"고 고성을 지르며 거세게 항의했다.

[서울=뉴스핌] 유재선 기자 = 집회 참여자들이 중앙선거관리위원회 출입문을 나오는 차량을 가로막고 있다. 2026.06.04 jason14@newspim.com

◆ 선관위 진입 시도에 경찰과 실랑이

오전에 줄었던 시위대는 오후 들어서 다시 늘기 시작했다. 시위대 중에선 '가짜대통령 이재명 구속', '부정선거 OUT 가짜 국회' 등 문구가 적힌 차량을 타고 온 참여자도 있었다. 시위대 중 일부는 '부정선거 사형'이라는 문구가 적힌 깃발을 흔들며 제사를 지내는 시늉도 했다.

시위대 중 일부는 선관위 출입구에서 차량이 나올 때마다 출입문이 열린 틈을 타 청사 내 진입을 시도하며 경찰과 충돌하기도 했다. 다만 실제로 청사 안으로 진입한 인원은 없었다. 이들은 출입문 앞을 나온 차량 앞을 가로막고 차량 앞 범퍼 부위를 두드리기도 했다.

오후 5시 이후엔 출입문을 나오는 직원을 가로막으며 퇴근을 방해했다. 이들은 "선관위 직원들도 모두 범죄자다"라며 "범죄자를 내보내는 경찰도 공범이다"라고 소리치며 퇴근하는 직원들을 향해 달려들었다.

이들은 "대한민국 선거는 100% 사기 선거"라며 "경찰은 사기 선거를 저지른 범죄자들을 즉각 체포해야 한다"고 주장했다.

시위대 측은 중앙선관위 앞에서 연설을 이어가며 무기한 집회를 계속하겠다는 입장이다.

[서울=뉴스핌] 유재선 기자 = 한 집회 참여자가 중앙선거관리위원회 과천청사 직원 퇴근길을 방해하고 있다. 2026.06.04 jason14@newspim.com

앞서 6·3 지방선거 본투표일인 지난 3일 오후 서울 송파구 잠실 일대를 비롯한 12개 투표소와 강남구 1개 투표소, 광진구 1개 투표소에서 투표용지 부족 사태가 발생했다. 선관위는 투표용지 부족으로 투표하지 못한 채 대기표를 받은 시민에 한해 투표 종료 시각을 지난 3일 오후 6시에서 오후 10시로 연장했다.

한편 투표용지 부족 사태가 발생한 서울 송파구 한 투표소 앞에서도 시민들이 투표함 이송을 막으며 선관위, 경찰과 대치 중이다.

jason14@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
한동훈, '최대 격전지' 북구갑 당선 [서울=뉴스핌] 신정인 박서영 기자 = 6·3 국회의원 보궐선거에서 한동훈 무소속 부산 북구갑 후보가 접전 끝에 당선됐다. 중앙선거관리위원회에 따르면 4일 오전 2시 기준, 한 후보는 42.99%의 득표율(3만4920표)을 기록해 당선이 확정됐다. 한동훈 무소속 부산 북구갑 국회의원 보궐선거 후보가 29일 오전 부산광역시 북구 만덕2동행정복지센터에 마련된 사전투표소에서 아내인 진은정 씨와 함께 사전투표를 마치고 나서고 있다. [사진 = 뉴스핌DB] 마지막까지 치열한 경합을 벌인 하정우 더불어민주당 후보는 41.24%(3만3495표)를 얻어 2위에 머물렀다. 두 후보 간의 격차는 1.75%포인트(1425표)에 불과했다. 박민식 국민의힘 후보는 15.76%(1만2802표)의 득표율로 3위에 그쳤다. 한 후보는 이날 북갑 선거사무실에서 "역사적인 승리로 북구의 미래와 보수 재건의 길을 열어주신 북구의 위대한 시민들께 진심으로 감사드린다"며 "제게 맡겨주신 임무를 북구 시민과 부산 시민, 대한민국 국민을 먼저 생각하면서 반드시 완수해내겠다"고 소감을 밝혔다. 이어 "북구를 발전시키고 보수를 재건하며, 이재명 정권의 폭주를 제어해 대한민국의 균형추를 맞추겠다"면서 "민심이 대단히 두렵고 위대하다는 것을 다시 한번 실감했다. 오직 민심만 보고 가는 정치인이 되겠다"고 말했다.  석패한 하 후보는 '북구 발전의 열망, 잊지 않고 더 낮은 자세로 정진하겠습니다'라는 낙선 인사를 통해 "이번 보궐선거 결과를 겸허히 받아들이며, 저를 믿고 지지해주신 모든 분의 성원에 깊은 감사를 드린다. 승리하신 한동훈 후보께도 축하의 말씀을 전한다"고 말했다. 하 후보는 "결과로 보답하지 못해 송구하고, 지난 한 달간 확인한 주민분들의 북구 발전에 대한 뜨거운 열망을 가슴 깊이 새기며 앞으로도 낮은 자세로 북구를 지키겠다"고 했다. 이번 보궐선거는 거대 양당 후보 사이에서 무소속으로 출마한 한 후보가 막판 스퍼트로 역전에 성공하며 부산 지역 정치 지형에 새로운 파장을 몰고 올 것으로 전망된다. allpass@newspim.com 2026-06-04 02:20
사진
'대구 달성' 이진숙 당선 확실 [서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 6·3 국회의원 보궐선거 대구 달성군에서 이진숙 국민의힘 후보의 당선이 확실한 것으로 전망됐다. 1961년생으로 올해 64세인 이 후보는 경북대학교 영어교육학과를 졸업하고 서강대학교 언론대학원에서 언론학 석사 학위를 받은 언론인 출신이다. 이 후보는 1987년 MBC 기자로 입사했다. 최초의 여성 종군기자로 이름을 알렸으며, 이후 대전MBC 사장을 역임하는 등 언론계에서 굵직한 커리어를 쌓아왔다. 이 후보는 윤석열 정부에서 방송통신위원회 위원장으로 발탁되며 정권의 핵심 인사로 주목받았다. 방통위원장 재임 시절 공영방송 개혁 등을 추진하며 보수 진영의 강력한 지지를 받았다. 이번 6·3 국회의원 보궐선거를 앞두고 '보수의 심장'이자 박근혜 전 대통령의 정치적 고향인 대구 달성군에 국민의힘 후보로 전략 공천돼 출마했다. 이 후보는 선거 운동 기간 내내 높은 인지도를 바탕으로 대구 달성군의 정권 심판론을 차단하고 지역 표심을 빠르게 흡수해 왔다. 당선이 확실시됨에 따라 이 후보는 언론계와 행정부를 거쳐 국회의원으로서 여의도 정계에 교두보를 마련하게 됐다. allpass@newspim.com 2026-06-04 00:20

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동