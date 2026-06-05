노태악 중앙선관위원장, 오늘 오후 4시 '투표지 사태' 대국민사과 예정

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3일 본투표날 일부 투표소에서 투표지 부족 사태 발생

李대통령 "납득하기 쉽지 않은 허점 발생 매우 유감"

[서울=뉴스핌] 김승현 기자 = 6·3 지방선거 본투표날 일부 투표소에서 벌어진 투표용지 부족 사태와 관련해 노태악 중앙선거관리위원장이 5일 오후 4시 경기 과천 중앙선관위에서 대국민 사과를 한다.

중앙선관위는 이날 오전 공지를 통해 "노태악 중앙선관위원장이 대국민 사과 및 현재 상황에 대한 브리핑과 질의응답을 실시할 예정"이라고 밝혔다.

노태악 중앙선거관리위원회 위원장 [사진=뉴스핌 DB]

지난 3일 투표가 종료될 즈음 서울 송파구 잠실7동 제2투표소 등 10개 투표소에서 투표용지가 부족해 투표소를 찾았던 일부 시민이 투표를 하지 못한 채 발걸음을 돌리는 사태가 발생했다.

이에 선관위가 일부 지역에 대해 투표 시간을 오후 10시로 연장했지만 선관위의 투표시스템 관리 부실과 안이한 대처에 국민적 분노가 높은 상태다.

이재명 대통령도 지난 4일 주재한 수석보좌관회의에서 "민주공화국에서 무엇보다 철저해야 할 선거관리에 납득하기 쉽지 않은 허점이 발생한 것에 매우 큰 유감을 표한다"며 선관위를 공개 질타했다.

사태 발생 후 시민 일부가 잠실7동 제2투표소 앞에서 투표함 반출을 막으며 선관위와 대치했고, 결국 경찰이 출동해 약 35시간 만인 이날 오전 8시쯤 대치 중인 시위대를 강제해산하고 투표함 2개를 개표소로 이송했다.

kimsh@newspim.com