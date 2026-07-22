[오늘날씨] 전국 곳곳 비...대구 35도 등 남부지방 '폭염'

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아침 최저 22~26도·낮 최고 29~37도

[서울=뉴스핌] 고다연 기자 = 수요일인 22일은 중부지방을 중심으로 돌풍·천둥·번개를 동반한 강한 비가 내려 주의해야겠다.

기상청에 따르면 이날 전국이 대체로 흐리고 비가 오는 곳이 있겠다. 이날까지 남부지방, 전날 밤부터 이날 새벽 사이 수도권 중심으로 비가 소강상태를 보이는 곳이 많겠다.

수요일인 22일은 중부지방을 중심으로 돌풍·천둥·번개를 동반한 강한 비가 내려 주의해야겠다. [사진 = 뉴스핌DB]

예상 강수량은 서울·인천·경기, 강원내륙·산지, 대전·세종·충남, 충북, 경북북부내륙 20~60mm다. 전북은 5~40mm, 광주·전남은 5~30mm, 대구·경북(북부내륙 제외)과 경남서부내륙은 5~40mm다.

아침 최저기온은 22~26도로 예상된다. ▲서울 24도 ▲인천 24도 ▲수원 24도 ▲춘천 23도 ▲강릉 25도 ▲청주 25도 ▲대전 25도 ▲전주 26도 ▲광주 26도 ▲대구 26도 ▲부산 26도 ▲울산 26도 ▲제주 27도다.

낮 최고기온은 29~37도가 전망된다. ▲서울 30도 ▲인천 29도 ▲수원 30도 ▲춘천 30도 ▲강릉 33도 ▲청주 32도 ▲대전 31도 ▲전주 32도 ▲광주 32도 ▲대구 35도 ▲부산 32도 ▲울산 34도 ▲제주 34도다.

바다 물결은 서해 앞바다 0.5~1.0m, 남해·동해 앞바다 0.5~1.5m로 일겠다.

에어코리아에 따르면 미세먼지는 전 권역이 '좋음'으로 예상된다.

gdy10@newspim.com