5월 은행 대출 연체율 0.67%...중소기업은 1%대 진입

[서울=뉴스핌] 김양섭 기자 = 지난 5월 국내은행의 원화대출 연체율이 기업대출을 중심으로 상승하며 0.67%를 기록했다. 고금리와 경기 둔화 여파로 중소기업대출 연체율이 1.00%로 뛰어오르면서 전체 연체율 상승을 견인한 것으로 나타났다.

[자료제공=금감원]

22일 금융감독원이 발표한 '2026년 5월말 국내은행의 원화대출 연체율 현황(잠정)'에 따르면, 5월말 기준 1개월 이상 원리금을 연체한 국내은행 원화대출 연체율은 0.67%로 전월말(0.61%) 대비 0.06%포인트(p) 상승했다. 이는 지난해 같은 기간(0.64%)과 비교해도 0.03%p 높은 수준이다.

5월 중 신규연체 발생액은 3조3000억원으로 전월(2조9000억원) 대비 4000억원 증가했다. 반면 연체채권 정리규모는 1조5000억원으로 전월(1조6000억원)보다 1000억원 감소했다. 이에 따라 신규연체율은 0.13%로 전월 대비 0.01%p 올랐다.

부문별로는 기업대출의 연체율 오름세가 두드러졌다. 5월말 기업대출 연체율은 0.84%로 전월말(0.74%) 대비 0.10%p 상승했다. 특히 중소기업대출 연체율이 1.00%로 전월말 대비 0.10%p 오르며 1%대에 진입했다. 세부적으로는 중소법인 연체율이 1.11%로 0.13%p, 개인사업자대출 연체율이 0.84%로 0.06%p 각각 올랐다. 대기업대출 연체율은 0.27%로 전월말 대비 0.05%p 올랐다.

가계대출 연체율 역시 전월 대비 상승 흐름을 보였다. 5월말 가계대출 연체율은 0.45%로 전월말(0.42%) 대비 0.03%p 상승했다. 주택담보대출 연체율은 0.31%로 전월말 대비 0.01%p 상승하는 데 그쳤으나, 신용대출 등 주담대를 제외한 가계대출 연체율은 0.90%로 전월말 대비 0.07%p 올라 상승 폭이 상대적으로 컸다.

금감원은 "연체율 상승세가 지속되는 가운데, 생산적 금융 본격화에 따른 기업대출 증가 및 금리 상승 등의 여건 변화를 감안해 연체율 상승세 확대 가능성에 대비할 필요가 있다"며 "은행권이 적극적인 부실채권 상매각 및 충분한 자본‧대손충당금 적립 등 손실흡수능력 확충을 통해 건전성 관리를 강화토록 유도할 예정"이라고 밝혔다.

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