李대통령, 엘살바도르 포함 8개국 주한 대사 신임장 받아

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령이 22일 주한상주대사 8명에게 신임장을 받았다.
- 청와대 제정식서 대통령은 대사들과 악수하며 환영했다.
- 이번 제정식은 이재명 정부 출범 뒤 네 번째다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령이 22일 페데리코 게레로 아벤다뇨 주한엘살바도르 대사를 포함한 주한 상주대사 8명으로부터 신임장을 받았다.
이 대통령은 이날 오전 청와대에서 열린 신임장 제정식에서 8개국 주한 상주대사로부터 신임장을 받았다. 이 대통령은 신임 대사들과 악수를 나누고, 대사의 수행원이나 배우자와 함께 사진 촬영을 하며 환영 인사를 건넸다.
신임장 제정식은 파견국의 국가원수가 자국 신임 대사에게 수여한 신임장을 주재국 국가원수에게 전달하는 절차다. 이번 행사는 이재명 정부 출범 이후 네 번째로 개최된 신임장 제정식이다.
이날 이 대통령에게 신임장을 전달한 이들은 ▲페데리코 게레로 아벤다뇨 대사 ▲요바니 벨라스케스 킨테로 주한콜롬비아 대사 ▲까이마니 오라분 주한라오스 대사 ▲아세트 이센알리 주한카자흐스탄 대사 ▲노엘 엠마누엘 카간다 주한탄자니아 대사 ▲아잠 알-아스포르 주한쿠웨이트 대사 ▲노라 라디 다두트 주한나이지리아 대사 ▲페르난두 메이렐리스 지 아제베두 피멘테우 주한브라질 대사다.
pcjay@newspim.com