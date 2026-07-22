최은석 "노란봉투법이 호남 반도체 막아…이재명 정부 자업자득"

"경영권까지 교섭 대상 넓혀놓고 노조 질타"

[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 최은석 국민의힘 원내수석대변인은 22일 이재명 대통령이 삼성전자 노조의 호남 반도체 프로젝트 반대 움직임을 비판한 데 대해 "자신들이 만든 악법이 정권의 역점 사업을 가로막자 노조를 향해 호통치는 정치적 촌극"이라고 비판했다.

최 원내수석대변인은 이날 논평을 통해 "조합원의 근로조건에 영향을 미치는 사업상 중요한 결정까지 단체교섭 대상으로 넓힌 노란봉투법을 밀어붙인 것은 이재명 정부와 더불어민주당"이라며 이같이 밝혔다.

최은석 국민의힘 의원. [사진 = 뉴스핌DB]

그는 "이 대통령은 호남 반도체 프로젝트와 같은 사안이 개별 노조의 노동쟁의나 파업 대상이 될 수 있는지 의문을 제기하며 삼성전자 노조의 주장을 '터무니없다'고 질타했다"고 말했다.

이어 "국민의힘과 경제계, 수많은 전문가들은 이 대통령이 지금 우려하는 바로 그 이유로 노란봉투법에 반대했다"며 "그러나 이재명 정권은 경제계의 우려를 기우로 치부하고 국민의힘의 경고를 정치 공세로 몰아세웠다"고 지적했다.

최 원내수석대변인은 "노조가 기업의 경영권을 흔들 수 있는 길을 열어놓고 그 법이 정권의 역점 사업을 가로막자 노조를 향해 터무니없는 주장이라고 호통치고 있다"며 "이보다 더한 자업자득이 어디 있겠느냐"고 반문했다.

그러면서 "지금 필요한 것은 노조를 향한 호통도, 기업을 향한 압박도 아니다"며 "'노조 천국'을 만들어놓고도 기업하기 좋은 나라가 가능하다고 믿었던 정부의 안이한 현실 인식에 대한 자기반성과 결자해지가 먼저"라고 강조했다.

그는 "잘못을 인정하고 노란봉투법의 독소조항부터 즉각 폐지해야 한다"며 "그것이 순리"라고 덧붙였다.

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