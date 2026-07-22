갤럭시아머니트리, 쎄덱·뮤제 매장서 스테이블코인 결제 실증

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헤이페이와 청담·도산 매장서 QR 결제·POS 연동 점검

결제 승인부터 취소·환불·정산 데이터 관리까지 검증

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 갤럭시아머니트리가 결제 파트너사 헤이페이와 가구·리빙 브랜드 쎄덱(SEDEC), 패션 브랜드 뮤제(MUSEE)의 오프라인 매장에서 스테이블코인 결제 개념검증(PoC)을 진행했다.

갤럭시아머니트리는 서울 청담·도산 일대에 있는 쎄덱과 뮤제 매장에서 QR 기반 스테이블코인 결제와 기존 판매시점정보관리시스템(POS) 연동 여부를 점검했다고 22일 밝혔다.

이번 PoC는 국내외 고객이 오프라인 매장에서 스테이블코인으로 상품을 결제하는 과정과 매장 운영 절차를 검증하기 위해 추진됐다.



갤럭시아머니트리는 스테이블코인 결제 인프라와 운영 절차를 구축했다. 헤이페이는 실증 매장 연계와 테스트 운영을 지원했으며, 쎄덱과 뮤제는 실제 매장에서 디지털자산 결제 적용 가능성을 점검하는 실증 파트너로 참여했다.

[사진=갤럭시아머니트리]

실증에서는 고객이 모바일 지갑에 보유한 스테이블코인을 이용해 QR 방식으로 결제하고, 기존 POS·결제 시스템에서 승인 절차가 정상적으로 처리되는지 확인했다.

결제 이후 취소와 환불, 정산 데이터 관리, 가맹점 운영 절차 등 오프라인 매장에 적용하기 위해 필요한 기술·운영 항목도 함께 점검했다.

갤럭시아머니트리는 청담·도산 지역에 국내 고객과 외국인 관광객이 방문하는 리테일 매장이 모여 있다는 점을 고려해 해당 상권을 실증 장소로 정했다고 설명했다.

스테이블코인은 달러 등 법정화폐 가치에 연동되도록 설계된 디지털자산이다. 갤럭시아머니트리는 국가 간 결제 과정에서 환전과 해외카드 승인 절차를 줄일 수 있는지를 이번 실증을 통해 확인했다고 밝혔다.

신동훈 갤럭시아머니트리 대표이사는 "이번 PoC에서 QR 기반 스테이블코인 결제를 기존 오프라인 결제 환경과 연계해 운영하는 과정을 점검했다"며 "유통과 패션·리빙, 관광 등 소비자 접점이 많은 분야를 중심으로 적용 가능성을 추가로 검증할 계획"이라고 말했다.

갤럭시아머니트리는 전자결제 인프라와 가맹점 운영 경험을 바탕으로 다른 업종에서도 스테이블코인 결제 실증을 추진할 예정이다.

회사는 '머니트리' 앱에 제로페이 결제 기능을 적용해 전국 약 217만개 제로페이 가맹점에서 QR 간편결제를 지원하고 있다. 지난해 11월에는 신세계백화점에서 모바일 교환권을 구매할 수 있는 'QR몰'을 선보였다.

dconnect@newspim.com