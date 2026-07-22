한국투자증권, 올해 9월까지 랩 가입 이벤트 진행

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500만원 이상 가입 시 1만원 지급

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 한국금융지주 자회사 한국투자증권은 오는 9월 30일까지 개인 고객을 대상으로 랩서비스 가입 이벤트를 진행한다고 22일 밝혔다.

랩어카운트는 증권사가 고객의 투자 목적과 성향에 맞춰 포트폴리오를 구성하고 운용하는 일임형 자산관리 서비스다. 전문가의 판단에 따라 여러 자산에 분산 투자하며, 운용 결과에 따라 원금 손실이 발생할 수 있는 실적배당형 상품이다.

한국투자증권은 랩 가입 절차를 개선하고 상품군을 확대하고 있다. 인공지능(AI)을 활용해 시장과 투자자산을 분석하고 포트폴리오를 운용하는 AI랩도 늘리고 있다.

현재 한국투자증권의 전체 랩서비스 가입금액 가운데 AI랩이 차지하는 비중은 52%다.

[사진=한국투자증권]

이번 이벤트에서 AI랩에 500만원 이상 가입한 고객에게는 1만원 상당의 혜택을 제공한다.

한국투자증권과 자산운용사가 운용하는 이벤트 대상 랩에 1000만원 이상 가입한 고객에게는 가입금액 1000만원당 5만원을 지급한다. 가입금액에 따라 최대 100만원까지 받을 수 있다.

AI랩 이벤트와 대상 랩 가입 이벤트는 중복 참여할 수 있어 고객 1명당 최대 혜택은 101만원이다.

한국투자증권은 비대면 금융서비스 이용 절차도 개선하고 있다. 지난 4월 금융위원회는 머니마켓랩(MMW)형 종합자산관리계좌(CMA) 가입 과정에서 영상통화 절차를 생략하는 서비스를 혁신금융서비스로 지정했다. 한국투자증권은 해당 서비스 도입을 준비하고 있다.

한국투자증권 관계자는 "고객이 시장 상황과 투자 목적에 맞는 상품을 선택할 수 있도록 랩서비스 상품군과 운용 역량을 확대하겠다"고 말했다.

이벤트와 상품별 세부 내용은 한국투자증권 모바일트레이딩시스템(MTS) '한국투자' 앱에서 확인할 수 있다.

dconnect@newspim.com