충남 아산 시간당 62㎜ 폭우…강화는 65.5㎜ '물폭탄'

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아산 산사태 경보 발령

[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 충남 아산에 시간당 62㎜, 인천 강화에는 시간당 65.5㎜의 집중호우가 쏟아지면서 아산에는 산사태 경보가 발령됐다.

22일 행정안전부 중앙재난안전대책본부(중대본)에 따르면 이날 오전 6시 기준 충남 천안, 경기 안성에는 호우경보가, 경기 이천·용인·여주 호우주의보가 내려져 있다.

집중 호우. [사진=뉴스핌 DB]

특히 충남 아산에는 산사태 경보가 발령됐으며, 경북 안동과 의성에는 산사태 주의보가 유지되고 있다.

전날부터 이날 오전 5시까지 누적 강수량은 충남 아산 162.0㎜, 인천 강화 142.0㎜, 경기 파주 122.5㎜, 경기 연천 120.5㎜, 경기 포천 109.0㎜, 강원 철원 100.5㎜ 등을 기록했다.

같은 기간 최대 시간당 강수량은 인천 강화가 65.5㎜로 가장 많았고, 충남 아산 62.0㎜, 인천 부평 56.0㎜, 경기 연천 53.5㎜, 서울 은평 53.5㎜ 등이 뒤를 이었다.

지난 17일부터 이날 오전 5시까지 누적 강수량은 인천 강화가 335.0㎜로 가장 많았으며, 경기 파주 318.0㎜, 경기 연천 309.5㎜, 경기 포천 300.0㎜, 강원 철원 270.0㎜ 등을 기록했다.

중대본은 현재 호우 재난 위기경보 '경계' 단계를 유지하고 있다.

행안부는 "22일 새벽 경기와 충남 지역을 중심으로 시간당 20~30㎜ 안팎의 강한 비가 내렸으나 오전에는 비가 소강상태를 보일 전망"이라고 말했다.

abc123@newspim.com