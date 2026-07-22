쿠팡, 인천 물류센터 화재 피해 판매자 재고 전액 보상

보험 처리 전 선제 지급…8월 중순부터 판매자별 규모 안내

별도 증빙 최소화·전담 상담 창구 운영…경영 정상화 지원

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 쿠팡풀필먼트서비스(CFS)가 인천 석남동 물류센터 화재로 피해를 입은 로켓그로스 입점 판매자의 재고 손실을 전액 보상한다. 불이 발생한 공간뿐 아니라 화재가 번지지 않은 구역에 보관된 상품도 보상 대상에 포함한다.

CFS는 화재 조사와 보험 처리 절차가 끝나기 전이라도 자체 책임 아래 보상을 먼저 추진하기로 했다고 22일 밝혔다. 재고 반출 지연이나 분진 오염 등으로 발생할 수 있는 2차 피해까지 고려해 잔존 재고도 전액 보상한다는 방침이다.

[인천=뉴스핌] 김현우 기자 = 20일 오전 인천 서해구 석남동 쿠팡32물류센터에서 사흘째 발생한 화재를 소방대원들이 진압하고 있다. 쿠팡 물류센터 화재는 18일 새벽에 발생해 50시간 넘게 이어지고 있다. 2026.07.20 khwphoto@newspim.com

통상 화재 피해 보상은 손해사정과 재고 손실 입증에 상당한 시간이 걸린다. CFS는 내부 시스템을 활용해 판매자별 재고 수량을 집계하고 송장이나 포장 영상 등 복잡한 증빙자료를 별도로 요구하지 않는 등 절차를 최소화할 계획이다.

판매자별 총보상 규모와 지급 예정일은 오는 8월 중순부터 개별 안내한다. 로켓그로스 판매자 전담 상담 창구도 운영해 보상 절차와 영업 정상화 관련 문의에 일대일로 대응할 예정이다.

CFS 관계자는 "판매자들이 이번 사고로 경영상 어려움을 겪지 않도록 책임감을 갖고 지원하겠다"고 말했다. CFS는 물류센터 인근 초등학교에 마스크 1만3500개를 전달하고 주민의 병원 이동과 진료비 지원도 추진하고 있다.

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