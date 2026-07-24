현대모비스, 전장·A/S 호조에 2분기 영업익 12% 증가

AI 핵심 요약beta
- 현대모비스가 25일 2분기 매출·이익이 두 자릿수로 증가했다
- 전장부품·A/S 호조로 수익성 확대하고 R&D와 글로벌 수주를 늘렸다
- 현대모비스는 중간배당 1500원과 91만주 자사주 소각을 결정했다
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 현대모비스가 고부가가치 전장부품 공급 확대와 A/S 사업 호조에 힘입어 올해 2분기 두 자릿수 영업이익 증가를 기록했다.
현대모비스는 25일 올해 2분기 연결 기준 매출 16조3247억원, 영업이익 9752억원을 기록했다고 밝혔다. 전년 동기 대비 매출은 2.4%, 영업이익은 12.1% 증가했다. 당기순이익은 1조602억원으로 13.5% 늘었다.
상반기 누적 실적은 매출 31조8852억원, 영업이익 1조7778억원으로 지난해 같은 기간보다 각각 3.9%, 8.0% 증가했다.
일부 완성차 고객사의 생산 감소와 전동화 부문 매출 둔화, 메모리 반도체 비용 부담이 이어졌지만 해외 완성차 업체 대상 매출 확대와 고부가 전장부품 공급 증가가 이를 상쇄했다. 글로벌 판매 확대와 우호적인 환율 효과를 바탕으로 A/S 부품 사업도 안정적인 수익성을 유지했다.
현대모비스는 미래 모빌리티 경쟁력 강화를 위해 상반기 연구개발(R&D)에 9508억원을 투자했다. 이는 올해 연간 투자 계획의 약 44% 수준이다.
글로벌 고객사 확보에도 속도를 내고 있다. 북미와 유럽, 아시아 완성차 업체를 대상으로 수주를 확대해 상반기 글로벌 고객사 대상 7억4000만달러 규모의 수주 실적을 기록했다.
현대모비스 관계자는 "전동화 시장 성장 둔화와 일부 프로젝트 일정 조정으로 수주가 지연된 측면이 있었지만 신규 제품과 신규 고객사 확보를 통해 수주의 질을 높이고 추가 수주 기회를 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.
한편 현대모비스는 주주환원 정책의 일환으로 중간배당을 주당 1500원으로 결정했다. 배당 기준일은 8월 10일이며, 5~7월 매입한 5000억원 규모의 자사주 약 91만주는 오는 8월 전량 소각할 예정이다.
chanw@newspim.com