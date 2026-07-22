매일유업, 미국 올리브영 입점…'K-웰니스' 공략 본격화

AI 핵심 요약beta
- 매일유업이 22일 미국 올리브영에 8종을 입점했다.
- 매일두유와 피크닉, 셀렉스 콜라겐으로 K-웰니스 공략에 나섰다.
- 클린라벨·비건·K-컬처 수요를 겨냥해 확대하겠다고 했다.
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저당 두유부터 콜라겐까지…미국 건강·뷰티 수요 겨냥
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 매일유업이 두유와 음료, 이너뷰티 제품을 앞세워 미국 'K-웰니스' 시장 공략에 나선다. K-뷰티로 시작된 한국 문화에 대한 관심을 일상 식품과 건강관리 제품으로 확장하겠다는 전략이다.
22일 매일유업은 매일두유와 피크닉, 셀렉스 밀세라 콜라겐 등 대표 제품 8종이 올리브영 미국 패서디나점과 온라인몰에 입점했다고 밝혔다. 셀렉스 밀세라 콜라겐 구미는 센추리시티점에서도 판매한다.
매일두유는 설탕을 넣지 않은 '99.9 플레인'과 고단백 플레인, 검은콩 등 3종으로 구성됐다. 저당 설계와 식물성 단백질, 원료 성분을 중시하는 미국의 클린라벨·비건 소비자를 겨냥했다.
1984년 출시된 피크닉은 사과와 천도복숭아 2종을 선보인다. 한국 편의점에서 쉽게 접할 수 있는 대중적인 음료라는 점을 내세워 K-컬처에 관심이 높은 미국 젊은 소비자를 공략한다.
셀렉스 밀세라 콜라겐은 음료와 파우더 스틱, 구미 형태로 판매된다. 매일유업 관계자는 "K-뷰티에 대한 관심이 한국인의 건강한 식생활과 일상적인 식음료로 확산하고 있다"며 "이번 입점을 계기로 해외 시장 공략을 강화하겠다"고 말했다.
mkyo@newspim.com