'건물 곳곳 생활 속속 기계설비 이야기' 출간…생활 속 기계설비 쉽게 풀어낸 교양서

기계설비신문이 7년간 연재한 기사를 바탕으로 책 출간

생활 속 기계설비의 역할과 중요성을 사례 중심으로 설명

지속가능한 사회를 위한 기계설비의 기술적 의미 강조

[서울=뉴스핌] 정태선 기자 = 기계설비신문(발행인 허용주)이 7년여간 연재해 온 인기 콘텐츠를 한 권의 책으로 엮은 교양서 '건물 곳곳 생활 속속 기계설비 이야기'를 출간했다.

이번 책은 일반 시민들이 어렵게 느끼는 기계설비를 생활 속 사례를 중심으로 쉽게 이해할 수 있도록 구성한 것이 특징이다. 건물과 도시 곳곳에서 작동하지만 평소에는 쉽게 눈에 띄지 않는 기계설비가 우리의 안전과 건강, 에너지 절약에 어떤 역할을 하는지를 그림과 인포그래픽을 활용해 알기 쉽게 설명했다.

기계설비신문이 매월 연재해 온 '생활 속 기계설비 이야기'는 냉난방과 환기, 급수·배수, 실내 공기질, 에너지 절감 등 일상과 밀접한 기계설비를 소개하며 독자들의 꾸준한 관심을 받아온 코너다. 이번 출간은 그동안의 연재 내용을 주제별로 재구성하고 최신 내용을 보완해 한 권의 교양서로 완성했다.

책은 아파트와 학교, 병원, 지하철 등 일상생활과 밀접한 공간을 비롯해 데이터센터와 반도체 공장 등 첨단 산업시설까지 다양한 현장을 다룬다. 각각의 공간에서 기계설비가 안전하고 쾌적한 환경을 유지하는 원리를 사례 중심으로 설명해 독자의 이해를 돕는다.

[협회 제공]

최근 사회적 관심이 높아지고 있는 탄소중립과 에너지 절약, 실내공기질 개선 등 환경 이슈도 함께 담았다. 건물 에너지 효율 향상과 온실가스 감축에서 기계설비가 수행하는 역할을 소개하며 지속가능한 사회를 위한 기술적 의미도 함께 전달한다.

구성 역시 일반 독자의 접근성을 높이는 데 초점을 맞췄다. AI 생성형 이미지를 활용한 일러스트와 다양한 인포그래픽을 수록해 복잡한 기술 내용을 시각적으로 이해할 수 있도록 했으며, 초·중·고 학생들도 부담 없이 읽을 수 있는 수준으로 내용을 풀어냈다.

기계설비신문은 이번 출간을 계기로 기계설비 산업의 사회적 가치와 중요성을 보다 널리 알린다는 계획이다. 앞으로도 유튜브와 인스타그램 등 SNS를 통해 다양한 콘텐츠를 제작·배포하며 국민과 기계설비 산업을 연결하는 소통 창구 역할을 확대해 나갈 방침이다.

'건물 곳곳 생활 속속 기계설비 이야기'는 기계설비신문 홈페이지와 인터넷서점 알라딘에서 구입할 수 있으며, 1·2권 세트 가격은 2만6000원이다.

windy@newspim.com