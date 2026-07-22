전남광주 남구청 고소작업차량 넘어져…인명 피해 없어

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[무안·광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 전남광주통합특별시 남구 진월동 한 도로에서 관용 차량이 옆으로 넘어지는 사고가 발생했다.

22일 남구에 따르면 이날 오전 11시 10분경 진월나들목 교차로 부근에서 남구청 소속 공무원 A씨가 몰던 고소작업차량이 우측으로 넘어지는 사고가 났다.

전남광주통합특별시 남구청 관용차량 사고. [사진=남구] 2026.07.22 bless4ya@newspim.com

A씨는 별다른 부상을 입지 않았으나 병원에서 가벼운 검사를 받은 것으로 전해졌다.

편도 3차로 중 2개 차로가 약 1시간가량 통제됐다.

해당 차량은 정비소에 맡긴 상태이며 수리 비용은 아직 산정되지 않았다.

남구는 운전 미숙에 의해 사고가 발생한 것으로 보고 A씨를 상대로 추후 정확한 경위를 파악할 방침이다.

커브길을 도는 과정에서 과속 여부 등을 확인할 것으로 보인다. 과실 여부가 드러나면 차량 수리비 등을 청구할 예정이다.

남구는 총 2대의 고소작업차량을 보유 중이며 남은 1대를 활용해 업무 공백이 발생하지 않도록 관리할 방침이다.

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