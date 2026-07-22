깊이가 다른 글로벌 투자 정보 GAM - 맛보기편 (7/22)

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2026.07.22 (수)
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AI 핵심 요약

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  • GAM이 22일 글로벌 증시·IPO·M&A 등 투자 이슈를 정리했다
  • AI·반도체·우주·게임·자율주행 등 성장 섹터 종목들이 대거 소개됐다
  • 미·중·일·유럽·홍콩 전역의 특징주와 ETF 흐름을 한눈에 볼 수 있게 했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

큰 그림을 꿰뚫는 인사이트
숨은 기회 찾아내는 알짜 정보
손실 위험 알려주는 길잡이

고품격 글로벌 투자 매체 GAM(Global Asset Management)이 7월22일 제공한 콘텐츠입니다.

[반도체 진주, 일본서 캔다] 닛토보 ①애플도 줄 세운다, '유리 천' 독점의 힘

AI 칩 패키징에 널리 쓰이는 T글라스 제조사 닛토보세키의 유리 천 제품 [사진=닛토보세키]


[미국 특징주] 스페이스X, 다음 달 보호예수 1160억달러 물량 해제

미국 캘리포니아주 호손에 있는 스페이스X 시설 [사진=블룸버그통신]


[중국 특징주] "문샷AI, 몸값 500억달러로 상장 전 마지막 펀딩 추진"

스마트폰 화면에 표시된 중국 문샷의 AI 챗봇 키미 소개 화면 [자료=블룸버그통신]


[미국 특징주] 알래스카항공 실적, 고유가 여파 속 기대치 소폭 상회

알래스카항공 항공기 [사진=블룸버그통신]


[미국 특징주] "오클로·엑스에너지, 행정부 원자로 가속 사업 동참"

오클로 홈페이지 갈무리 [사진=오클로]


[미국 특징주] 보험사 처브, 2분기 견조한 인수 실적 보고

스마트폰 화면에 표시된 처브 로고 [사진=로이터 뉴스핌]


[미국 특징주] 캐피털원, 충당금 예상 하회...흑자 전환

미국 뉴욕에 있는 캐피털원파이낸셜 지점 [사진=블룸버그통신]


[미국 특징주] RTX 자회사 프랫에 "엔진 더 달라"…에어버스, 추가 확보 추진

프랫앤휘트니의 RTX F135 군용 제트 엔진 [사진=블룸버그통신]


[미국 특징주] 알파벳 2분기 실적 프리뷰...제미나이 연기·설비투자 우려

구글클라우드 로고 조형물 [사진=블룸버그통신]

 

52주 최저치 카르만 '러브콜' ① PER 200배 거품 빠지고 수주 폭발

발사체를 배경으로 한 카르만의 로고 [자료=업체]

 

[유럽 특징주] 에어버스, 2029년까지 영업이익 두 배…5억유로 자사주 매입

에어버스 A320 [사진=블룸버그]

 

[일본 특징주] 미쓰비시전기-소니, AI 기반 공장자동화 합작사 설립

소니 주가 추이 [자료=블룸버그]

 

[아시아 특징주] 인니 TBS에너지, 사모 대출 1억 달러 조달 추진

TBS 에너지 주가 추이 [자료=블룸버그]

 

[미국 특징주] 블랙스톤, 에어트렁크 시드니 프로젝트 대출 주선단 확정 임박

블랙스톤 로고 [사진=블룸버그]

 

[일본 특징주] 닌텐도 '토모다치 라이프', 6년 만에 또 세계적 흥행

닌텐도 토모다치 라이프 [자료=업체]

 

[미국 특징주] 오픈AI "우리 AI 모델이 허깅페이스 해킹했다"

챗GPT와 오픈AI 일러스트 이미지 [사진=로이터 뉴스핌]

 

[미국 특징주] 로빈후드, 2Q 예측시장 매출이 암호화폐 넘어선다

로빈후드 로고 [사진=로이터 뉴스핌]

 

[中 하드테크 IPO 빅뱅] ③'문샷AI' 돌풍, 딥시크 2.0 모멘트 도래

[AI 이미지 = 배상희 기자]

 

[중국 특징주] '키미' 열풍+베이징 토큰정책 마련, 'AI 연산 인프라주' 호재로

[AI 이미지 = 배상희 기자]

 

[중국 특징주] 광칩 선두기업 '원걸반도체', 상반기 순이익 13배 급증 전망

[사진 = 원걸반도체 공식 홈페이지] 중국 레이저 칩 개발사 원걸반도체(源傑科技∙ORIGIN OF EXCELLENCE 688498.SH) 생산 제품 이미지.

 

[중국 특징주] CXMT 신주 발행 결과 발표, 678만주 이상 온라인 청약포기

[AI 이미지 = 배상희 기자]

 

[홍콩 특징주] 中 중제욱창, 30일 홍콩 상장 앞두고 글로벌 공모 추진

[사진 = 중제욱창 공식 홈페이지] 전세계 광모듈 업계 1위 기업인 중제욱창(中際旭創∙ZJ Innolight 300308.SZ) 기업명으로 장식된 조형물 이미지.

 

[홍콩 특징주] 中 해외여행 사업 업체 '원해국제', 홍콩 IPO 추진

[AI 이미지 = 배상희 기자]

 

[홍콩 특징주] 자율주행 기업 '모멘타', 로보택시 사업 새로운 진전

[사진 = 모멘타 공식 홈페이지] 중국 자율주행 대표 기업 모멘타(夢騰智駕環球有限公司∙Momenta Global Limited) 기업명과 로보택시 문구 이미지.

 

[홍콩 특징주] 샤오미, 스마트폰 출하 목표치 상향 '메모리價 변곡점 기대'

[사진 = 샤오미 공식 홈페이지] 샤오미 기업로고로 장식된 건물 외관 모습.

 

[홍콩 특징주] 中 전기차 제조사 립모터, 부동산 사업에 정식 진출

[사진 = 립모터 공식 웨이보] 중국 신흥 전기차 브랜드 립모터(零跑汽車·LEAPMOTOR / 9863.HK)의 홍콩 내 첫 공식 매장 오픈 소식을 알리는 전광판 광고 이미지.

 

 

[홍콩 특징주] AI 의료 플랫폼 '알리닥터', 中 최초 세계 3대 의학저널과 콘텐츠 협력

[사진 = 알리헬스 공식 홈페이지] 중국 알리바바 그룹 산하의 온라인 헬스케어 업체 알리헬스(阿裏健康 0241.HK) 기업 본사 전경.

 

[홍콩 특징주] 中 앤트인터내셔널, 1.8조 투자유치 완료 '알리바바·앤트그룹 참여'

[사진 = 알리바바 그룹 공식 홈페이지] 알리바바 그룹 본사 건물 안에 설치된 알리바바 사명 조형물

 

[중국 특징주] 중문재선, 풀스택 콘텐츠 제작 엔진 '플레어플래시' 출시

[사진 = 중문재선 공식 홈페이지] 디지털 콘텐츠 제작 및 지식재산권(IP) 사업 등에 관여하는 중문재선(中文在線∙COL 300364.SZ) 기업 홍보 이미지.

 

[중국 특징주] 中 게임 개발사 지비트, 주당 10위안 통큰 배당

[사진 = 길비특 공식 홈페이지] 중국 온라인 게임개발 및 운영업체 길비특(603444.SH)이 2025년 5월 출시한 신작 게임 장검전설(杖劍傳說) 포스터.

 

해즈브로의 성장을 이끄는 '매직'의 힘 ①

'매직: 더 개더링' 로고 [사진=해즈브로 홈페이지]


[미국 특징주] 보잉, 에어버스에 대한 EU의 사상 최대 대출 관련 미국 정부 개입 요청

보잉 로고 [사진=로이터 뉴스핌]


[글로벌 특징주] 모빌아이 3% 상승...스텔란티스에 클라우드 기반 운전자보조 기술 공급

스텔란티스 로고 [사진=로이터 뉴스핌]


[미국 특징주] 마이크로소프트, 미스트랄의 유럽 AI 확장에 수십억달러 투자

마이크로소프트 로고 [사진=로이터 뉴스핌]


[미국 특징주] 테슬라 현금 소진, AI 베팅에 대한 투자자 신뢰 시험대에

테슬라 로고 [사진=로이터 뉴스핌]


[미국 특징주] 해즈브로 14% 급등...디지털 게임 수요와 '매직' 호조에 연간 전망 상향

해즈브로 로고 [사진=로이터 뉴스핌]


[미국 특징주] 찰스 슈왑, 개인투자자 유입 확대 힘입어 2분기 실적 호조

미국 뉴욕에 있는 찰스슈왑 건물 [사진=블룸버그통신]


[미국 특징주] 노스롭 그루만, 무기 수요 강세 힘입어 2026년 전망 상향

노스롭 그루만 로고 [사진 = 로이터 뉴스핌]

 

[ETF 특징주] '2년 뒤 수입 약품 100% 관세' XPH·IHE 초비상

일라이 릴리 로고 [사진 = 로이터 뉴스핌]

 

[ETF 특징주] 미국 반도체 섹터 랠리에 SOXX·SMH도 동반 강세

SOXX 가격 추이 [자료=블룸버그]

 

[유럽 특징주] 폭스바겐, 중국에서 레벨3 자율주행 상용화 가속

폭스바겐의 ID, 크로 [사진=블룸버그]

 

 

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

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홍명보호 북중미 월드컵 최악의 팀 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 2026 FIFA 북중미 월드컵에서 조별리그 탈락의 고배를 마신 홍명보호와 간판 공격수 손흥민에 대한 혹평이 이어졌다. 한국 대표팀은 이번 대회 '가장 실망스러운 팀'으로 꼽혔고 캡틴 손흥민은 '최악의 공격수' 부문에 이름을 올리는 굴욕을 맛봤다. 글로벌 스포츠 매체 '디애슬레틱'은 21일(한국시간) 이번 월드컵을 결산하며 한국의 조별리그 탈락을 이번 대회 최악의 실패 중 하나로 지정했다. 매체는 한국이 공동 개최국 멕시코, 체코, 남아프리카공화국과 묶인 A조에서 1승 2패(승점 3)에 그쳐 32강조차 오르지 못한 점을 꼬집었다. 특히 조 2위를 확보했다면 거대 한인 타운이 형성된 로스앤젤레스(LA)에서 32강전을 치르며 강력한 홈 이점을 누릴 수 있었다는 점에서 실망감을 더했다고 평했다. [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 홍명보 감독(왼쪽)과 손흥민. [사진=로이터] 2026.07.22 psoq1337@newspim.com 디애슬레틱은 "한국은 체코와의 첫 경기를 2-1로 이기고도 남아공전 패배 등으로 무너졌다"며 "확대된 본선 토너먼트 진출조차 실패한 가장 실망스러운 팀"이라고 전했다. 한국 외에도 호화 군단을 이끌고 16강에서 탈락한 포르투갈, 수비적이고 지루한 축구로 일관한 브라질, 자국 팬들 앞에서 벨기에에 완패한 미국 등이 실망스러운 국가로 이름을 올렸다. 일본 스포츠 매체 '풋볼채널'은 22일(한국시간) 북중미 월드컵 '워스트 일레븐'을 발표하며 손흥민을 측면 공격수 자리에 배치했다. 이번 대회를 위해 미국 메이저리그사커(MLS)로 이적하며 강한 열의를 보였으나 끝내 무득점에 그친 점이 결정적이었다. 매체는 "손흥민은 결정적 기회를 계속 놓치며 기합만 공회전했다"라며 "조별리그 1차전에서 슈팅 6개를 날리고도 골을 넣지 못했고 남아공전에서도 임팩트가 없었다"고 지적했다. 포르투갈의 크리스티아누 호날두 역시 기량 저하와 팀 공격 정체의 원인으로 지목되며 손흥민과 함께 워스트 공격수로 묶였다. 자국 스타 구보 다케후사(일본)도 부상 악재 속에 불명예 명단에 포함됐다. psoq1337@newspim.com 2026-07-22 09:43
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與, 전대 앞두고 '신천지 개입설' 파장 [서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 더불어민주당 8·17 전당대회를 앞두고 김민석 당대표 후보가 경쟁 주자인 정청래 후보를 향해 '신천지 전당대회 개입설'을 제기하며 핵심 뇌관으로 떠오르고 있다.  정 후보는 "무관용 원칙으로 법적 조치를 취하겠다"면서 강경 대응 방침을 밝혔고, 또 다른 당권주자인 송 후보도 참전을 예고했다.  더불어민주당 당권 주자인 김민석 전 국무총리가 지난 15일 오전 서울 여의도 민주당 중앙당사에서 4대 혁신안을 발표하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB] ◆ 김민석 "반명·분열·신천지 연합 깨는 것이 이번 전당대회 본질" 김 후보는 21일 오전 서울 중구 서울시의회에서 열린 당대표 후보 초청 간담회 직후 기자들과 만나 신천지 의혹과 관련해 "반명(반이재명), 분열주의, 신천지의 비밀 3자연합을 깨는 것이 이번 전대의 본질"이라며 신천지 개입설을 제기했다. 이어 그는 "신천지와 관련해서는 차근차근 말씀드릴 기회가 있을 것"이라며 "신천지 특검이 진행이 안 된 점 같은 것들을 하나하나 짚어가야 한다"고 주장했다. 또 "신천지의 정치개입에 대해서 엄격한 비판을 하고 예방하는 것이 필요하다"며 "다른 후보들도 이에 대해 엄격한 비판을 할 수 있게 되기를 바란다"고 강조했다. 정청래 전 더불어민주당 대표 [사진=뉴스핌 DB] ◆ 정청래 "저와 전혀 관련 없는 문제...무관용 원칙으로 법적 조치하겠다"  이에 정 후보는 법적 대응을 예고하며 즉각 반발했다. 정 후보도 같은 행사 후 기자들과 만나 '신천지 전당대회 개입설'에 대해 "저하고는 전혀 관련 없는 문제"라며 "이런 가짜뉴스, 허위조작 정보로 이미지를 씌우는 게 있다면 무관용의 원칙으로 법적 조치하겠다"고 밝혔다. 그러면서 "유튜브에서 그런 가짜 조작뉴스를 흘리는 것으로 알고 있는데, 이미 법적 조치를 취한 게 있다. 앞으로 지위고하를 막론하고 가장 강력한 법적조치를 취하겠다. 정보통신망법에 의해서 엄벌에 처하게 돼 있다"고 했다. 정 후보는 이날 오후 본회의 이후 기자들과 만난 자리에서도 "(신천지 전당대회 개입설) 부분은 제가 절대로 용서하지 않고 그냥 넘어가지 않을 것"이라며 "마치 저하고 관련이 있는 것처럼 연기를 피우는데, 이것은 걸리면 족족 다 법적인 조치를 할 것"이라고 재차 강조했다.  송영길 더불어민주당 당대표 후보는 21일 자신의 페이스북에 홍준표 전 대구시장과 오찬 회동을 가졌다고 밝혔다. [사진=송영길 페이스북] ◆ 송영길 "홍준표와 오찬...이만희 교주와 洪 직접 만나 나눈 충격적 이야기 들어" 송영길 당대표 후보도 이날 신천지 문제를 언급하며 당내 파장을 예고했다.  송 후보는 이날 자신의 페이스북에 홍준표 전 대구시장과 오찬 회동을 가졌다고 밝혔다. 그는 "지난 2021년 국힘 대선경선에서 신천지 개입이 없었다면 윤석열이 아닌 홍준표가 대선 후보가 되었을텐데 하는 아쉬움을 나누었다"고 적었다.  이어 "대선 후 이만희 (신천지) 교주와 홍준표 선배가 직접 만나 나눈 충격적인 이야기를 들었다. 몇 가지 크로스체크를 한 후 방송에서 이야기하도록 하겠다"고 했다.  seo00@newspim.com 2026-07-21 17:03

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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