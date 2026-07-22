KB국민은행, AI 전문가 정윤경 교수 사외이사 추천

AI 핵심 요약beta
- KB국민은행이 22일 정윤경 교수를 신임 사외이사 후보로 추천했다
- 정 교수는 AI·데이터 분석 등 인공지능 분야 권위자로 다양한 국가·산업 연구를 주도해왔다
- 정 교수는 23일 임시주총 의결 후 선임되며 임기는 2028년 3월 정기주총까지다
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[서울= 뉴스핌] 전미옥 기자 = KB국민은행이 22일 신임 사외이사 후보로 정윤경 성균관대 소프트웨어융합대학 교수를 추천했다.
정 교수는 미국 노스캐롤라이나주립대학교에서 컴퓨터과학 박사 학위를 받았고, 삼성종합기술원 전문연구원과 덴마크 코펜하겐 IT대학 박사후연구원을 거쳐 현재 성균관대에서 소프트웨어학과 교수로 일하고 있다. 한국정보과학회 인공지능 소사이어티 이사도 맡고 있다.
정 교수는 자연어처리, 데이터 분석, 생성형 AI, 책임있는 AI 등을 연구해온 인공지능 전문가다. 지능형 콘텐츠 생성, 사이버보안, 이상탐지 등 다양한 분야에 AI 기술을 적용하는 연구를 수행하고 있으며, 과학기술정보통신부 주관 중견연구자 지원사업을 비롯한 국가 연구과제와 산업체 협력 연구를 주도하고 있다.
정 교수는 오는 23일 개최될 임시 주주총회의 의결을 거쳐 정식 선임될 예정이며, 임기는 2028년 3월 정기주주총회일까지다.
사외이사후보추천위원회는 "AI 기반 서비스와 데이터 분석 역량이 은행의 핵심 경쟁력으로 대두됨에 따라, 해당 분야의 전문적인 지식과 풍부한 경험을 보유한 정윤경 교수를 신임 사외이사 후보로 추천했다"며 선정 배경을 밝혔다.
romeok@newspim.com