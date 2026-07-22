전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.07.22 (수)
KYD 디데이
증권·금융 증권

속보

더보기

'롤러코스터' 코스닥 바이오, FDA·임상에 순위 요동

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 코스닥 바이오 시총 상위권이 7월 들어 임상·허가 이벤트에 따라 순위 경쟁을 벌였다.
  • HLB·삼천당제약은 FDA 관련 이슈로 급락·급등을 오가며 순위가 출렁인 반면 알테오젠·에이비엘바이오·리가켐바이오는 상위권을 유지했다.
  • 반도체·AI로 자금이 쏠린 가운데 금리 인상기에는 R&D 성과·임상 이벤트 보유 기업 중심의 종목장이 이어질 가능성이 제기됐다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

HLB 17위까지 밀렸다 11위 회복, 삼천당은 7위까지 상승
코오롱티슈진 29위로 급락, TG-C 임상 결과에 이틀 하한가

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 7월 들어 코스닥 바이오 시가총액 상위권 종목의 순위 경쟁이 한층 치열해지고 있다. 반도체와 인공지능(AI) 등 주도주로 시장 자금이 이동하는 가운데 미국 식품의약국(FDA) 허가와 임상 결과, 기술이전 등 기업별 연구개발(R&D) 이벤트에 따라 주가가 엇갈리면서 시가총액 순위도 연일 바뀌고 있다.

22일 한국거래소에 따르면 알테오젠은 이달 내내 코스닥 시가총액 1위를 유지했다. 반면 HLB와 삼천당제약, 코오롱티슈진은 주요 이벤트를 거치며 순위가 크게 출렁였다. 이날 기준 바이오 종목 가운데 에이비엘바이오가 9위, HLB가 11위, 삼천당제약이 13위, 리가켐바이오가 15위를 기록했다. 이달 초 6위권을 유지했던 코오롱티슈진은 29위까지 밀려났다.

이달 초 시가총액 7~8위를 유지했던 HLB는 지난 10일 간암 신약 리보세라닙·캄렐리주맙 병용요법이 미국 식품의약국(FDA)으로부터 세 번째 보완요구서한(CRL)을 받으면서 주가가 29.89% 급락했고, 시가총액 순위도 한때 17위까지 밀려났다. 다만 보완 요구가 신약 효능이 아닌 중국 항서제약 생산시설의 의약품 제조·품질관리기준(cGMP) 실사 지적에 따른 것으로 확인되면서 주가가 반등했고, 시가총액 순위도 이날 11위까지 회복했다.

[AI 일러스트=이나영 기자]

삼천당제약은 이달 들어 가장 큰 폭의 순위 상승을 기록했다. 이달 1일 시가총액 15위였던 삼천당제약은 2일 13위, 3일 12위, 9일 10위로 순위를 끌어올렸다. 이후 FDA와 경구용 세마글루타이드 제네릭 개발을 위한 사전협의를 완료했다는 소식에 20일 상한가를 기록하며 단숨에 7위까지 올라섰다. 이후 상승분 일부를 반납했지만 22일에도 13위를 유지해 월초보다 두 계단 높은 수준을 기록했다. 다만 해당 절차가 품목허가가 아닌 개발 초기 단계라는 점이 부각되면서 기대감이 다소 약해졌고 주가 변동성도 확대됐다.

코오롱티슈진은 가장 큰 폭의 순위 하락을 보였다. 시가총액 6~7위를 유지했던 코오롱티슈진은 16일과 20일 9위로 하락한데 이어 골관절염 세포유전자치료제 'TG-C'의 미국 임상 3상 결과 발표 이후 급락했다. TG-C는 통증과 기능 개선 효과는 확인했지만 위약군 대비 통계적 유의성을 확보하지 못했다. 결과 발표 이후 코오롱티슈진은 21일과 22일 이틀 연속 하한가를 기록했고 시가총액 순위도 29위까지 밀려났다. 

에이비엘바이오와 리가켐바이오는 상대적으로 안정적인 흐름을 이어갔다. 에이비엘바이오는 이달 10~14위권을 오르내리다 22일 9위에 올라 바이오 종목 가운데 알테오젠에 이어 두 번째로 높은 시가총액을 기록했다. 리가켐바이오는 13~16위권에서 등락을 반복한 끝에 15위를 유지하며 상위권을 지켰다.

반도체 쏠림 속 바이오는 '종목장'…임상·허가가 시총 갈랐다

이번 시가총액 순위 변화는 바이오 업종 전반이 같은 방향으로 움직였다기보다 개별 기업의 임상과 품목허가, 기술이전 등 이벤트가 주가와 시가총액을 좌우한 결과로 분석된다.

증권가는 최근 반도체와 인공지능(AI) 관련 대형주로 시장 자금이 집중되면서 바이오 업종 전반의 수급이 약해진 가운데 임상 결과와 품목허가, 기술이전 등 성과가 부각된 기업을 중심으로 주가 차별화가 뚜렷해졌다고 분석했다. 업종 전체가 같은 방향으로 움직이기보다 기업별 연구개발 성과와 주요 일정에 따라 자금이 선별적으로 유입되면서 종목별 주가 변동도 확대됐다는 설명이다.

이달미 상상인증권 연구원은 "금리 인상기에는 실적 모멘텀과 기술이전 경험을 보유한 기업, 향후 12개월 내 임상 이벤트가 예정된 기업을 중심으로 선별할 필요가 있다"며 "바이오 업종도 기업별 연구개발(R&D) 성과와 임상 일정에 따른 차별화가 이어질 가능성이 높다"고 말했다.

다만 바이오 업종에 대한 시장의 관심이 완전히 사라진 것은 아니라는 분석도 나온다. 한상희 한화투자증권 연구원은 "미국과 한국 바이오 업종은 역사적으로 높은 상관관계를 보여왔지만 올해 2분기부터 메모리 반도체로 자금이 집중되며 국내 바이오의 상대적 부진이 나타났다"며 "하반기에는 미국 바이오 강세가 이어질 경우 국내 바이오 업종으로도 관심이 확산될 가능성이 있다"고 말했다. 

nylee54@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
홍명보호 북중미 월드컵 최악의 팀 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 2026 FIFA 북중미 월드컵에서 조별리그 탈락의 고배를 마신 홍명보호와 간판 공격수 손흥민에 대한 혹평이 이어졌다. 한국 대표팀은 이번 대회 '가장 실망스러운 팀'으로 꼽혔고 캡틴 손흥민은 '최악의 공격수' 부문에 이름을 올리는 굴욕을 맛봤다. 글로벌 스포츠 매체 '디애슬레틱'은 21일(한국시간) 이번 월드컵을 결산하며 한국의 조별리그 탈락을 이번 대회 최악의 실패 중 하나로 지정했다. 매체는 한국이 공동 개최국 멕시코, 체코, 남아프리카공화국과 묶인 A조에서 1승 2패(승점 3)에 그쳐 32강조차 오르지 못한 점을 꼬집었다. 특히 조 2위를 확보했다면 거대 한인 타운이 형성된 로스앤젤레스(LA)에서 32강전을 치르며 강력한 홈 이점을 누릴 수 있었다는 점에서 실망감을 더했다고 평했다. [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 홍명보 감독(왼쪽)과 손흥민. [사진=로이터] 2026.07.22 psoq1337@newspim.com 디애슬레틱은 "한국은 체코와의 첫 경기를 2-1로 이기고도 남아공전 패배 등으로 무너졌다"며 "확대된 본선 토너먼트 진출조차 실패한 가장 실망스러운 팀"이라고 전했다. 한국 외에도 호화 군단을 이끌고 16강에서 탈락한 포르투갈, 수비적이고 지루한 축구로 일관한 브라질, 자국 팬들 앞에서 벨기에에 완패한 미국 등이 실망스러운 국가로 이름을 올렸다. 일본 스포츠 매체 '풋볼채널'은 22일(한국시간) 북중미 월드컵 '워스트 일레븐'을 발표하며 손흥민을 측면 공격수 자리에 배치했다. 이번 대회를 위해 미국 메이저리그사커(MLS)로 이적하며 강한 열의를 보였으나 끝내 무득점에 그친 점이 결정적이었다. 매체는 "손흥민은 결정적 기회를 계속 놓치며 기합만 공회전했다"라며 "조별리그 1차전에서 슈팅 6개를 날리고도 골을 넣지 못했고 남아공전에서도 임팩트가 없었다"고 지적했다. 포르투갈의 크리스티아누 호날두 역시 기량 저하와 팀 공격 정체의 원인으로 지목되며 손흥민과 함께 워스트 공격수로 묶였다. 자국 스타 구보 다케후사(일본)도 부상 악재 속에 불명예 명단에 포함됐다. psoq1337@newspim.com 2026-07-22 09:43
사진
與, 전대 앞두고 '신천지 개입설' 파장 [서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 더불어민주당 8·17 전당대회를 앞두고 김민석 당대표 후보가 경쟁 주자인 정청래 후보를 향해 '신천지 전당대회 개입설'을 제기하며 핵심 뇌관으로 떠오르고 있다.  정 후보는 "무관용 원칙으로 법적 조치를 취하겠다"면서 강경 대응 방침을 밝혔고, 또 다른 당권주자인 송 후보도 참전을 예고했다.  더불어민주당 당권 주자인 김민석 전 국무총리가 지난 15일 오전 서울 여의도 민주당 중앙당사에서 4대 혁신안을 발표하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB] ◆ 김민석 "반명·분열·신천지 연합 깨는 것이 이번 전당대회 본질" 김 후보는 21일 오전 서울 중구 서울시의회에서 열린 당대표 후보 초청 간담회 직후 기자들과 만나 신천지 의혹과 관련해 "반명(반이재명), 분열주의, 신천지의 비밀 3자연합을 깨는 것이 이번 전대의 본질"이라며 신천지 개입설을 제기했다. 이어 그는 "신천지와 관련해서는 차근차근 말씀드릴 기회가 있을 것"이라며 "신천지 특검이 진행이 안 된 점 같은 것들을 하나하나 짚어가야 한다"고 주장했다. 또 "신천지의 정치개입에 대해서 엄격한 비판을 하고 예방하는 것이 필요하다"며 "다른 후보들도 이에 대해 엄격한 비판을 할 수 있게 되기를 바란다"고 강조했다. 정청래 전 더불어민주당 대표 [사진=뉴스핌 DB] ◆ 정청래 "저와 전혀 관련 없는 문제...무관용 원칙으로 법적 조치하겠다"  이에 정 후보는 법적 대응을 예고하며 즉각 반발했다. 정 후보도 같은 행사 후 기자들과 만나 '신천지 전당대회 개입설'에 대해 "저하고는 전혀 관련 없는 문제"라며 "이런 가짜뉴스, 허위조작 정보로 이미지를 씌우는 게 있다면 무관용의 원칙으로 법적 조치하겠다"고 밝혔다. 그러면서 "유튜브에서 그런 가짜 조작뉴스를 흘리는 것으로 알고 있는데, 이미 법적 조치를 취한 게 있다. 앞으로 지위고하를 막론하고 가장 강력한 법적조치를 취하겠다. 정보통신망법에 의해서 엄벌에 처하게 돼 있다"고 했다. 정 후보는 이날 오후 본회의 이후 기자들과 만난 자리에서도 "(신천지 전당대회 개입설) 부분은 제가 절대로 용서하지 않고 그냥 넘어가지 않을 것"이라며 "마치 저하고 관련이 있는 것처럼 연기를 피우는데, 이것은 걸리면 족족 다 법적인 조치를 할 것"이라고 재차 강조했다.  송영길 더불어민주당 당대표 후보는 21일 자신의 페이스북에 홍준표 전 대구시장과 오찬 회동을 가졌다고 밝혔다. [사진=송영길 페이스북] ◆ 송영길 "홍준표와 오찬...이만희 교주와 洪 직접 만나 나눈 충격적 이야기 들어" 송영길 당대표 후보도 이날 신천지 문제를 언급하며 당내 파장을 예고했다.  송 후보는 이날 자신의 페이스북에 홍준표 전 대구시장과 오찬 회동을 가졌다고 밝혔다. 그는 "지난 2021년 국힘 대선경선에서 신천지 개입이 없었다면 윤석열이 아닌 홍준표가 대선 후보가 되었을텐데 하는 아쉬움을 나누었다"고 적었다.  이어 "대선 후 이만희 (신천지) 교주와 홍준표 선배가 직접 만나 나눈 충격적인 이야기를 들었다. 몇 가지 크로스체크를 한 후 방송에서 이야기하도록 하겠다"고 했다.  seo00@newspim.com 2026-07-21 17:03

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동