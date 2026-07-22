정청래, 김민석 직격 "신천지 의혹 근거 못 밝히면 거취 결단해야"

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"당원들, '내가 신천지냐'라며 울분 토해...당 구할 것"

[서울=뉴스핌] 김승현 기자 = 정청래 더불어민주당 당대표 후보는 22일 자신에 대한 신천지 의혹 제기와 관련해 "근거를 밝히지 못할 거면 스스로 책임을 져야 한다"며 "근거를 못 밝히면 자신의 거취에 대한 결단도 고민해야 하는 사항"이라고 밝혔다.

정 후보는 이날 "신천지 의혹 제기에는 반드시 6하 원칙에 의거해 근거를 밝혀야 한다"고 강조했다.

[서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 더불어민주당 당권 주자인 김민석 전 총리와 정청래 전 대표가 22일 오전 서울 여의도 국회 의원회관에서 열린 '민주당, 청년을 담아 노동을 잇다' 행사를 지켜보고 있다. 2026.07.22 jk31@newspim.com

그는 "만약 근거 없이 아니면 말고식의 책임질 수 없는 의혹 제기였다면 이것은 아주 비열한 정치공작으로 준엄한 심판을 면하기 어려울 것"이라고 목소리를 높였다.

정 후보는 "대한민국 헌법 제20조는 정교분리를 천명하고 있다"며 "제20조 2항 국교는 인정되지 아니하며, 종교와 정치는 분리된다"고 밝혔다.

이어 "민주당을 위헌정당의 위험에 빠뜨릴 수도 있는 엄청난 의혹 제기에 가장 강력한 방법으로 대응하겠다"고 말했다.

그러면서 "이 문제는 제 개인의 문제를 떠난 '민주당의 신천지 사태'로 비화됐다"며 "당을 구하는 문제"라고 역설했다.

정 후보는 "당원들은 분노한다"며 "내가 신천지냐?며 울분을 토하고 있다"고 전했다.

그는 "당원들과 함께 당을 구하겠다"고 다짐했다.

kimsh@newspim.com