JT저축은행, 한국폴리텍대학과 생성형 AI 데이터 교육 진행

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[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = JT저축은행이 인공지능(AI) 시대 업무 역량 강화를 위해 한국폴리텍대학과 생성형 AI 기반 디지털 데이터 분석 교육을 실시했다고 22일 밝혔다.

한국폴리텍대학과 함께한 이번 교육은 임직원 역량 강화 교육의 일환으로 작년에 이어 두 번째로 진행됐다. 사원부터 임원까지 약 40명이 참여해 20일부터 4일간 ▲AI 활용 오피스 자동화 ▲AI 금융 데이터 분석 ▲생성형 AI 기반 데이터 분석 등의 교육을 받는다.

JT저축은행 임직원들이 한국폴리텍대학이 진행하는 생성형 AI 기반 디지털 데이터 분석 교육을 수강하고 있다. [사진=JT저축은행]

생성형 AI 기반 트렌드 분석 교육은 챗GPT 플러그인 기능을 활용해 대용량 데이터에서 업무에 유용한 연관 정보를 식별하는 등 데이터 분석 역량을 높이기 위해 마련됐다.

교육 실습은 생성형 AI를 활용해 ▲금융 시장 동향 ▲투자 리스크 ▲고객 행태 등 금융 데이터를 수집하고 유용한 정보를 분별해 시장 동향과 의사결정 결과를 예측하는 과정으로 진행됐다.

JT저축은행은 이번 교육을 통해 생성형 AI로 수집한 데이터를 서비스에 접목하고, 임직원의 정보 분석 전문성을 강화해 업무 효율성을 개선할 것으로 기대하고 있다.

이를 위해 회사는 챗GPT 법인용 유료 계정을 부서별로 제공하고 한국폴리텍대학과 '지역산업 맞춤형 인력양성사업 협약'을 체결하는 등 AI 교육을 강화하고 있다.

박중용 JT저축은행 대표이사는 "데이터 분석 과정에서 AI활용 능력이 중요해지고 있다"며 "업무 효율화를 통해 고객에게 더 나은 서비스를 제공할 수 있을 것"이라고 말했다.

eoyn2@newspim.com