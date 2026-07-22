가스공사, 분산된 데이터 통합한다…'AX 플랫폼 구축' 본격 착수

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온톨로지 기반으로 업무 데이터 관계·맥락 연결

데이터 기반 의사결정·생성형 AI 서비스 고도화

천연가스 생산 분야 우선 적용…밸류체인 전반 확대

[세종=뉴스핌] 김하영 기자 = 한국가스공사가 인공지능(AI)과 온톨로지 기술을 활용해 공사 전반에 흩어진 업무 데이터를 통합하는 'AX 플랫폼' 구축에 본격 착수했다.

가스공사는 'AX 플랫폼 구축 사업 착수보고회'를 열고 데이터 기반 의사결정과 AI 서비스 고도화를 지원하기 위한 통합 플랫폼 구축을 추진한다고 22일 밝혔다.

온톨로지 기술은 데이터 간 관계와 맥락을 정의해 AI가 기업의 데이터를 정확히 이해하고 연결·활용할 수 있도록 하는 기술이다.

가스공사는 지난 3월 정부가 마련한 '공공데이터의 인공지능 친화적 관리지침'을 플랫폼 설계에 반영할 계획이다.

가스공사 관계자들이 22일 'AX 플랫폼 구축 사업 착수보고회'에서 회의를 진행하고 있다. [사진=한국가스공사] 2026.07.22 gkdud9387@newspim.com

기존에는 데이터와 AI 모델이 개별적으로 운영돼 활용에 한계가 있었다. 하지만 온톨로지 기반 데이터베이스가 구축되면 AI가 데이터 사이의 관계와 맥락을 토대로 관련 지식을 종합적으로 활용할 수 있게 된다.

새 플랫폼은 데이터 수집과 탐색을 위한 포털부터 AI 기반 시설의 최적 운영까지 지원하는 종합 체계로 구축된다. 이를 통해 내부 업무 데이터를 효과적으로 통합하고 AI 서비스의 확장성과 신뢰성을 높인다는 구상이다.

가스공사는 천연가스 생산 분야에 온톨로지 기반 AI 시스템을 우선 적용한 뒤 가스 산업 가치사슬 전반으로 활용 범위를 단계적으로 확대할 예정이다.

가스공사 관계자는 "AI 모델 자체보다 기업 데이터를 정확히 이해하고 연결하는 역량이 핵심 경쟁력이 되고 있다"며 "플랫폼 구축을 통해 내부 데이터 자산을 활용한 혁신 서비스를 확대하겠다"고 말했다.

gkdud9387@newspim.com