삼성생명, 7월 다이렉트 보험 가입 이벤트 진행

AI 핵심 요약beta
- 삼성생명이 22일 7월 다이렉트 보험 이벤트를 실시했다
- 7월31일까지 다이렉트 신규가입자에 네이버페이 등 지급한다
- 보장·연금보험 납입조건 충족 시 최대 3만원 혜택을 준다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 삼성생명이 7월 한 달간 다이렉트 홈페이지와 모니모에서 보장형 및 금융형 보험상품 가입자를 대상으로 '7월 다이렉트 보험 이벤트'를 실시한다고 22일 밝혔다.
이번 행사는 삼성생명 다이렉트를 통해 대상 상품에 신규 가입한 고객을 대상으로 진행된다. 이벤트 기간은 7월 31일까지며 가입 후 3회차 납입 및 정상 유지 조건을 충족하면 10월 말까지 경품이 지급된다.
보장형 상품은 월 보험료 구간에 따라 네이버페이 포인트 1만원에서 최대 2만원을 제공한다. 대상은 ▲삼성 팩 건강보험 ▲삼성 인터넷 정기보험 ▲삼성 인터넷 암보험 ▲삼성 인터넷 치아보험 등 삼성생명 다이렉트의 보장성 상품이다.
금융형 상품 가입 행사도 병행된다. '삼성 돌려받는 연금저축보험'과 '삼성 인터넷 NEW 연금보험'은 월 보험료 25만원 이상 최초 가입 시 네이버페이 포인트 3만원을 준다.
'삼성 바로받는 연금보험'은 5000만원 이상 가입 시 네이버페이 포인트 3만원, 모니모 전용 '따박따박 연금보험'은 월 보험료 10만원 이상 최초 가입 시 모니머니 3만원을 지급한다.
삼성생명 관계자는 "다이렉트 채널은 고객이 직접 필요한 보장을 선택해 가입할 수 있어 활용도가 높다"며 "간편한 가입 절차와 함께 실질적인 혜택을 지속해서 확대하겠다"고 말했다.
eoyn2@newspim.com