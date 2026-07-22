李대통령, 24일부터 실리콘밸리·브라질·칠레·아르헨 순방…AI·공급망 협력 강화

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독일 프랑크푸르트 거쳐 8월 3일 귀국

실리콘밸리서 빅테크 기업 만나

브라질 국빈 방문…MOU 서명식 등 예정

22년 만의 아르헨티나 공식 방문

[서울=뉴스핌] 박찬제 김미경 기자 = 이재명 대통령은 오는 24일부터 11일간 미국 샌프란시스코와 브라질, 칠레, 아르헨티나 등 남미 3개국 순방을 시작한다. 남미 순방까지 마친 이 대통령은 8월 3일 독일 프랑크푸르트를 거쳐 귀국한다.

이 대통령은 이번 순방을 통해 인공지능(AI) 분야 글로벌 협력을 강화하고 남미 3개국과의 교역과 투자, 시장 개척, 핵심광물 공급망, 식량, 에너지 수입원 다변화를 위해 노력한다.

특히 남미에서도 영향력이 강한 3개 국가를 연쇄 방문하며 '글로벌 사우스'와의 우호를 다짐으로써 국제 무대 협력을 공고히 하는 계기가 될 것으로 보인다.

[성남=뉴스핌] 류기찬 기자 = 유럽 주요 7개국(G7) 정상회의 참석을 계기로 순방길에 오른 이재명 대통령과 김혜경 여사가 9일 오전 경기 성남시 서울공항에서 공군 1호기에 올라 인사를 하고 있다. 2026.06.09 ryuchan0925@newspim.com

위성락 국가안보실장은 22일 청와대 춘추관에서 브리핑을 열고 "이 대통령은 우선 오는 24일부터 25일까지 샌프란시스코에서 글로벌 AI 리더, 실리콘밸리 벤처 투자자를 만난다"고 소개했다.

이 대통령은 대한민국의 대도약을 위한 성장 전략 가속화를 위해서 샌프란시스코 실리콘밸리 빅테크 기업들을 상대로 글로벌 협력 구체화를 위한 노력을 기울일 전망이다.

특히 25일에는 실리콘밸리 벤처 투자에 참석해 세계 최고 수준의 벤처캐피탈과 협력, 한미 양국 간 벤처 투자 생태계를 연결하기 위해 노력한다. 아울러 K-스타트업 투자 확대 기반을 마련하는 데 노력을 기울일 예정이다.

이 대통령은 뒤이어 오는 26일부터 29일까지는 루이스 이나시우 룰라 다 시우바 브라질 대통령 초청으로 브라질을 국빈 방문한다.

위 실장은 "이 대통령은 26일 오후에 브라질리아에 도착해서 룰라 대통령 부부가 주최하는 환영 리셉션으로 국빈방문 일정을 시작한다"며 "27일 공식 환영식 참석 이후 대통령 관저 관궁에서 양해각서(MOU) 서명식과 공동언론발표, 국빈오찬을 갖는다"고 소개했다.

이 대통령은 이후 상파울루로 이동해 동포 오찬간담회를 갖고 한-브라질 비즈니스 테이블에도 참석한다. 브라질 일정을 마친 후 이 대통령은 29일부터 30일까지 양일간 칠레를 공식 방문한다.

위성락 청와대 국가안보실장. [사진=KTV]

위 실장은 "29일 저녁 동포 만찬간담회로 칠레 공식 방문 일정을 시작한다"며 "이튿날인 30일에는 건국 영웅 동상에 이어 모네다 궁에서 환영식 참석하고, 호세 안토니오 카스트 칠레 대통령과 정상회담을 갖는다"고 설명했다.

정상회담 이후에는 MOU 서명식과 공식언론 발표, 공식 오찬이 예정돼 있다. 이후 이날 오후 한-칠레 비즈니스 테이블에도 참석한다.

칠레 일정을 마친 뒤인 30일부터 8월 1일까지 아르헨티나를 공식 방문한다. 이번 방문은 22년 만에 이뤄지는 한국 대통령의 아르헨티나 공식 방문이다. 아르헨티나 부에노스아이레스에 도착한 후 이 대통령은 이튿날인 31일, 아르헨티나의 영웅을 기리는 산마르틴 광장을 방문해 헌화한다.

이 대통령은 '까사 로사다(아르헨티나 대통령궁)'에서 개최하는 행사에 참석한 이후 하비에르 밀레이 아르헨티나 대통령과 정상회담을 갖는다. 이날 저녁 아르헨티나 만찬간담회를 끝으로 순방 일정은 마무리된다.

위 실장은 "브라질은 희토류 매장량에 있어 세계 2위, 커피·설탕·닭고기 수출은 세계 1위"라며 "칠레의 구리·리튬 매장량은 세계 1위이며, 아르헨티나는 셰일가스 매장량 세계 2위, 대두유 수출 세계 1위"라고 설명했다.

그러면서 위 실장은 "이번 방문을 통해 이들 국가들과 핵심광물 공급망 관련 전략적 파트너십을 강화하고, 식량·에너지 수입원 다변화를 위한 논의도 심화시킬 예정"이라고 덧붙였다.

이 대통령은 이후 8월 2일에는 독일 프랑크푸르트에서 동포 간담회를 가진 이후 귀국길에 오른다.

pcjay@newspim.com