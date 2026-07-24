디토닉, 'K-방산 스타트업 육성사업' 최종 선정

AI 핵심 요약beta
- 디토닉이 24일 국기연 주관 K-방산 스타트업 1단계 육성사업 지원대상 기업으로 최종 선정됐다.
- 디토닉은 국방 피치데이·InLEX 발표, LIG D&A와 AI 전투체계 공동개발 등으로 국방 AI·딥테크 기술력을 인정받았다.
- 디토닉은 성장 로드맵·R&D·시제품 연구와 방산스타트업 육성협의체의 밀착 지원을 바탕으로 국방 AI 핵심 기업 도약을 목표로 한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= AI 플랫폼 전문기업 디토닉이 국방부 산하 국방기술진흥연구소(국기연)가 주관하는 'K-방산 스타트업 1단계 육성사업' 지원대상 기업에 최종 선정됐다고 24일 밝혔다.
회사에 따르면 이 사업은 민간의 우수한 첨단 신기술을 국방 분야에 접목해 방위산업 생태계를 혁신하기 위해 기획됐다. 디토닉은 철저한 검증을 거쳐 AI·딥테크 분야의 기술 경쟁력을 인정받았다.
이번 선정을 통해 디토닉은 맞춤형 성장 로드맵 수립 및 컨설턴트 매칭, 2단계 육성사업 진입을 위한 R&D 과제 기획, 시제품 개발 및 타당성 검증을 위한 선행연구 등의 지원을 받는다.
특히 방위사업청과 군, 국내 대형 방산기업 등이 참여하는 '방산스타트업 육성협의체'의 밀착 지원을 받으며 방산 관련 도메인 경험 및 지식정보를 전수받을 기회도 얻는다.
이번 선정은 그간 국방 분야에서 쌓은 경험이 밑바탕이 됐다. 디토닉은 지난 5월 국방부 주관 피치데이에서 우수한 기술력을 검증받았으며, 지난달에는 대한민국 국방산업발전대전(InLEX)에서 'AI 데이터 플랫폼 기반 유무인복합체계 전장 상황인식 체계'를 주제로 발표하며 국방 관계자들의 큰 관심을 받았다.
또한 지난해부터 LIG D&A와 AI 기반 함정 전투 체계를 공동 개발하며, 온톨로지 기반의 방산 특화 에이전틱 AI 플랫폼 'L-NODE' 고도화에도 나서고 있다.
전용주 디토닉 대표는 "국방 AI 분야는 최고 수준의 기술력뿐 아니라 국가의 안보와 직결된 데이터 주권을 확보해야 하는 대표적인 '소버린' 영역"이라며 "디토닉은 이번 정부 지원을 발판 삼아 대한민국 국방 AI의 핵심 축을 담당하는 독보적인 기술 기업으로 도약할 것"이라고 밝혔다.
nylee54@newspim.com