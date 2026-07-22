카드 단말기 교체 없이 '예금토큰' 결제…소상공인 수수료 낮춘다

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예금토큰 기반 결제 인프라 확대 사업 발대식

업무추진비부터 국고금까지 예금토큰 결제

소상공인 결제수수료 부담 완화 기대

[세종=뉴스핌] 김범주 기자 = 정부가 기존 카드 단말기를 교체하지 않고도 은행의 예금토큰으로 민간에서도 결제할 수 있는 인프라를 구축한다. 예금토큰은 은행의 전자지갑 앱을 통해 실제 결제에 사용할 수 있는 '디지털 결제수단'이다. 민간 결제에 적용하는 동시에 업무추진비와 국고금 관리까지 활용 범위를 넓힐 계획이다.

정부는 이 같은 내용을 골자로 한 '예금토큰 기반 결제 인프라 확대 사업' 관계기관 합동 발대식을 개최하고, 블록체인 기반의 디지털 결제 인프라 확산을 본격 추진한다고 22일 밝혔다.

이번 사업은 과기정통부의 2026년도 '블록체인 혁신선도 프로젝트' 과제로 선정됐다. 금융결제원이 주관하고, 시중은행 9곳과 결제대행사 8곳, 대형 수요처 2곳이 참여하는 민간 컨소시엄 방식으로 추진된다.

[제공=재정경제부]

금융결제원은 기존 결제 인프라와 한국은행의 '프로젝트 한강' 시스템을 연계해 예금 토큰 결제를 가능하게 하고, 참여기관의 서비스 개발과 실증을 총괄한다. 총사업비는 96억원이다.

사업의 핵심은 한국은행의 '프로젝트 한강'에서 축적한 기관용 중앙은행 디지털화폐(CBDC) 기반 예금토큰 실증 경험을 실제 민간 결제로 확산하는 데에 있다.

이와 함께 별도의 결제망이나 가맹점 단말기를 새로 구축하지 않는다는 점은 특징으로 꼽힌다. 이용자는 은행의 예금토큰 전자지갑 애플리케이션을 통해 결제하고, 소상공인 등 가맹점은 현재 사용 중인 단말기와 온라인 결제망을 통해 예금토큰을 받을 수 있도록 할 예정이다. 실물카드 도입 여부는 검토 중이다.

이번 사업을 통해 예금토큰 기반 결제·정산 체계가 마련되면 영세·중소가맹점의 결제 수수료율이 낮아질 것으로 예상된다. 소상공인의 부담 완화에 기여할 것이라는 것이 정부 측의 설명이다.

특히 정부는 공공재정 관리에도 활용할 예정이다. 업무추진비 시범사업에 예금토큰을 적용하는 방식이다. 블록체인 기술을 이용해 자금에 사용 목적과 조건을 부여하고 집행하겠다는 계획이다.

정부는 향후 기획예산처·한국재정정보원과 협의해 디지털예산회계시스템인 디브레인과 예금토큰을 연계한 국고금 관리 모델도 마련할 방침이다.

블록체인 산업에 대한 재정 지원도 병행한다. 총사업비 96억원 가운데 약 30억원은 중소기업과 스타트업, 정보기술 기업이 참여하는 개발·운영·홍보 과업에 투입된다. 시중은행 등 참여기관도 본사업과 연계해 약 45억원 규모의 추가 사업을 별도로 추진한다.

정부 관계자는 "블록체인 기술이 금융·공공·산업 전반의 혁신을 뒷받침할 수 있도록 대형 실증과 산업 생태계 조성을 지속적으로 지원할 것"이라고 말했다.

wideopen@newspim.com