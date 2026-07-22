李대통령, 美실리콘밸리서 오픈AI·엔비디아·앤트로픽·브로드컴 CEO 만난다

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李대통령 '샌프란시스 AI선언' 발표

이재용·최태원·정의선·이해진 포함 글로벌 CEO 8명 한자리

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령이 오는 24~25일(현지시간) 미국 샌프란시스코를 방문해 글로벌 인공지능(AI)·반도체 기업 대표(CEO)와 실리콘밸리 대형 벤처캐피털(VC)을 만난다.

청와대는 이 대통령의 글로벌 빅테크와의 회동에서 국내 첨단 산업과 글로벌 자본·기술을 밀접하게 결합해 '대한민국 대도약 3대 메가프로젝트'를 본궤도에 올려놓겠다는 구상이다.

김용범 정책실장은 22일 청와대 춘추관에서 브리핑을 열고 이 대통령의 미국 샌프란시스코 방문 일정과 경제 외교 성과를 설명했다.

[서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 자난해 10월 31일 APEC 정상회의장인 경주화백컨벤션센터에서 젠슨 황 엔비디아 최고경영자 접견에 앞서 국내 기업 대표들과 함께 기념촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 이해진 네이버 이사회 의장, 최태원 SK그룹 회장, 젠슨 황, 이재명 대통령, 이재용 삼성전자 회장, 정의선 현대차그룹 회장. [사진=APEC 2025 KOREA & 연합뉴스] 2025.10.31 photo@newspim.com

◆ 엔비디아·오픈AI 등 4대 빅테크 연쇄 면담…'AI 서밋'서 선언문 발표

이 대통령은 방문 첫날인 24일 오전, 세계 AI·반도체 시장을 견인하는 핵심 기업 CEO들과 연이어 만난다.

이 대통령은 이날 다리오 아모데이 앤트로픽 CEO, 샘 알트만 오픈AI CEO, 젠슨 황 엔비디아 CEO, 혹 탄 브로드컴 사장 겸 CEO를 만난 자리에서 국내 기업들과 추진 중인 협력 프로젝트를 점검하고, 한국 정부의 전폭적인 AI 투자 의지를 전하며 투자 유치와 공급망 협력 등 실질적 성과 창출을 다질 예정이다.

이어 이 대통령은 국내외 산업·기술 리더 150여 명이 모이는 '샌프란시스코 AI 서밋'에 참석한다.

이 자리에는 이재용 삼성전자 회장, 최태원 SK 회장, 정의선 현대자동차그룹 회장, 이해진 네이버 의장 등 국내 대표 기업인들과 글로벌 빅테크 관계자, 연구자, 스타트업, 투자자 150명이 한자리에 모인다. 국내 기업과 글로벌 빅테크 간 업무협약(MOU) 체결도 진행된다.

이 대통령은 이 행사에서 글로벌 AI 생태계 내 한국의 위상과 비전을 담은 '샌프란시스코 AI 선언'을 직접 발표한다. 이후 양국 AI 리더 간 혁신 전략 발표 및 토론을 주재하고, 환영 만찬을 통해 네트워크를 한층 강화할 계획이다.

이재명 대통령이 지난해 10월 31일 APEC 정상회의장인 경주화백컨벤션센터에서 젠슨 황 엔비디아 최고경영자를 접견하고 있다. 젠슨 황 왼쪽으로 이재용 삼성전자 회장, 최태원 SK그룹 회장, 정의선 현대차그룹 회장, 이해진 네이버 이사회 의장. [사진=APEC 2025 KOREA & 연합뉴스]

◆ 실리콘밸리 6대 Top VC 집결…K-스타트업 투자 확대 추진

이 대통령은 미국 방문 둘째 날인 25일 오후에는 실리콘밸리의 거점 VC 6개사 대표들이 모이는 '실리콘밸리 벤처투자 밋업'에 참석한다.

참석 기업은 앤드리슨 호로위츠, 제너럴 캐털리스트, 세콰이어 캐피탈, 코슬라 벤처스, 라이트스피드 벤처 파트너스, 뉴 엔터프라이즈 어소시에이츠 등 글로벌 최정상급 VC다.

이날 행사에서는 국민연금공단과 VC 간 MOU도 체결된다.

이 대통령은 MOU 체결식에 참석한 이후 라운드테이블에서 한미 벤처 생태계 협력을 논의한다.

김 실장은 "전 세계 혁신과 벤처투자의 중심지인 실리콘밸리는 세계에서 가장 역동적인 창업·벤처 생태계를 보유한 곳"이라며 "국민연금공단과 글로벌 VC의 MOU 체결로 한미 혁신 생태계 간 전략적 협업을 위한 장기 파트너십을 구축해 한미 벤처 생태계의 연결을 한층 강화할 것"이라고 강조했다.

아울러 "글로벌 VC와의 만남을 통해 한국 벤처 생태계에 대한 글로벌 투자자의 관심을 높이고, 유망 K-스타트업에 대한 해외 투자 유치 기회를 확대해 글로벌 빅테크 기업으로 성장할 수 있는 기반을 마련할 수 있을 것"이라고 전망했다.

the13ook@newspim.com