산단공, 적극행정 문화 확산 나선다…감사원 지원제도 공유

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22일 적극행정 지원제도 설명회 개최

적극행정 면책·사전컨설팅 제도 안내

임직원·공공기관 감사인 250명 참석

[세종=뉴스핌] 김하영 기자 = 한국산업단지공단(이사장 이상훈)이 임직원의 소극행정을 줄이고 소신 있게 일하는 적극행정 문화 확산에 나섰다.

산단공은 대구 동구 본사에서 감사원을 초청해 '적극행정 지원제도 설명회'를 개최했다고 22일 밝혔다.

이번 설명회는 규정이 불명확하거나 사후 감사에 대한 부담으로 필요한 업무까지 소극적으로 처리하는 관행을 개선하기 위해 마련됐다.

행사에는 산단공 임직원을 비롯해 대구지역 지방자치단체와 대구혁신도시 공공기관 감사인 등 250여명이 참석했다.

대구 한국산업단지공단 본사 KICOX홀에서 22일 열린 '감사원 초청 적극행정 지원제도 설명회'에서 참석자들이 실무 강연을 경청하고 있다. [사진=한국산업단지공단] 2026.07.22 gkdud9387@newspim.com

정상우 감사원 사무총장은 인사말을 통해 사후 감사에 대한 불안으로 발생하는 소극행정을 해소하겠다는 감사원의 방침을 설명했다.

이어 박정철 적극행정총괄담당관은 적극행정 면책제도와 사전컨설팅 제도의 주요 내용과 사례를 소개했다.

산단공 감사실은 자체 적극행정 가이드라인을 정비하고 내부 면책 기준을 명확히 해 직원들이 소신 있게 업무를 추진할 수 있도록 지원할 계획이다.

이상훈 산단공 이사장은 "이번 강연을 계기로 전례 답습과 소극행정을 타파하고 국민과 고객의 관점에서 적극적으로 문제를 해결하는 공공기관으로 거듭나겠다"고 말했다.

gkdud9387@newspim.com