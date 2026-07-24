하나금융그룹, 금감원과 '2026년 청년 금융인재' 54명 배출...누적 171명

[서울=뉴스핌] 김양섭 기자 = 하나금융그룹은 지난 23일 서울시 중구 을지로 소재 하나은행 본점에서 '하나 청년 금융인재 양성 프로젝트' 최종 성과 공유회를 개최했다고 24일 밝혔다.

지난 2022년 시작해 올해로 누적 수료자 총 171명을 배출한 '하나 청년 금융인재 양성 프로젝트'는 하나금융그룹이 주최하고 금융감독원과 구글, 아마존웹서비스, 마이크로소프트, SK텔레콤 등 글로벌 빅테크 기업이 협력해 대한민국의 미래를 이끌어갈 금융 핵심 인재를 양성하는 프로그램이다.

이번 프로젝트에서는 지난 4월 선포식과 함께 열린 '혁신기술 기반의 아이디어 경진대회'에서 우수한 아이디어를 제안해 선발된 13개 팀, 총 54명의 대학생들이 참여해 4개월간의 체계적인 육성 과정을 밟았다.

참여 학생들은 금융 및 ESG 교육, 현업 전문가 멘토링, 금융소비자 보호 등 실무 중심의 커리큘럼을 이수했으며, 특히 소프트웨어 집중교육은 기본반과 심화반으로 나뉜 개인별 맞춤형으로 진행되어 금융데이터 분석, AI 챗봇, 생성형 AI, LLM, 머신러닝 등 첨단 기술 역량을 습득하고 자신만의 아이디어를 구체화하는 시간이 마련됐다.

또한, 지난 7월 15일과 16일 양일간은 SK텔레콤의 AI 인재 양성 교육 프로그램인 'SKT FLY AI' 참여 학생들과 연합 팀을 구성해 해커톤 대회에 출전하는 기회도 주어졌다. 참가자들은 '포용적 미래를 위한 AI 서비스'라는 주제로 사회적 약자 지원, 지속가능한 사회 솔루션, 디지털 소외 계층을 위한 AI 서비스 등 참신한 아이디어를 선보이며 열띤 경연을 펼쳤다.

더불어 하나금융그룹은 프로젝트에 참여한 13개 팀과 자사 소속 직원을 멘토로 1:1 매칭하여, 약 3개월 동안 실제 현업에 적용 가능한 솔루션을 함께 연구하고 개발하는 실무 현장 경험을 제공했다.

이날 성과 공유회에서는 현업 직원들과 학생들의 열정적인 노력의 결과물이 공개됐으며, '기업의 ESG 관련 규제 대응 및 리스트 검토 플랫폼'을 주제로 탁월한 솔루션을 제시한 '유니하나'팀이 영예의 대상을 차지해 상장과 상금 1천만 원을 수상했다.

이외에도 우수한 아이디어와 적극성을 인정받은 최우수상 2팀, 우수상 4팀 등 총 7개 팀에 3천만 원의 상금이 수여됐다. 상위 3개 팀에는 글로벌 금융 허브 런던의 핀테크 기업과 스타트업 육성 교육 기관, 글로벌 금융기관 등 견학 특전이 제공될 계획이며, 수료자 전원에게는 향후 하나금융그룹 입사 지원 시 우대 혜택도 주어질 예정이다.

하나금융그룹 관계자는 "이번 프로젝트를 통해 배출된 우수 인재들이 대한민국 금융 혁신을 이끌어갈 핵심 동력으로 성장하여 향후 금융산업 전반에서 큰 활약을 펼치길 기대한다"며, "앞으로도 저소득층 대학생 장학금 지원 등 청년들이 환경에 구애받지 않고 꿈을 펼칠 수 있도록 든든한 디딤돌 역할을 수행하며 진정성 있는 인재 육성에 앞장서겠다"고 밝혔다.

한편, 하나금융그룹은 '하나 소셜벤처 유니버시티', '하나 파워온 혁신기업 인턴십', '청년 소상공인 상권 활성화 사업' 등 청년 일자리 창출과 지역경제 활성화를 위한 다양한 활동을 전개하고 있으며, 우리 사회와 미래 세대가 동반 성장할 수 있는 사회적 가치 실천을 지속하고 있다.

하나금융그룹은 지난 23일 서울시 중구 을지로 소재 하나은행 본점에서 '하나 청년 금융인재 양성 프로젝트' 최종 성과 공유회를 개최했다. 이날 성과 공유회에 참석한 학생들이 기념 촬영을 하고 있다. [자료=하나금융그룹]

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