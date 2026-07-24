노타, AMD 로보틱스 파트너 네트워크 참여

온디바이스 AI 최적화 기술을 로보틱스 분야로 확장

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= AI 모델 경량화 및 최적화 기술 기업 노타가온디바이스 AI 최적화 기술을 로보틱스 분야로 확대하기 위해 AMD 로보틱스 파트너 네트워크에 참여한다고 24일 밝혔다.

노타는 미국 샌프란시스코에서 열린 AMD 어드밴싱 AI 2026에서 이 같은 계획을 발표했다. AMD 로보틱스 파트너 네트워크는 AMD 컴퓨팅 기술을 기반으로 임베디드, 엣지 및 클라우드 환경에서 로보틱스 솔루션의 개발과 배포를 지원하는 개방형 생태계다. 제조 전문기업(ODM), 독립 소프트웨어 공급업체(ISV), 센서 공급업체, 시스템 통합업체(SI) 등 다양한 파트너가 참여해 솔루션 개발부터 배포까지 전 과정에서 협력한다.

회사에 따르면 로봇은 전력과 메모리, 연산 자원이 제한된 환경에서 동작하기 때문에 AI 모델을 로봇 내부에서 직접 실행하려면 최적화 기술이 필수적이다. 노타는 AI 모델 경량화와 하드웨어 맞춤형 최적화 기술을 바탕으로 실제 로봇에 탑재되는 프로세서와 시스템 환경에 맞춰 모델의 크기와 연산량, 메모리 사용량을 최적화할 계획이다.

또한 이를 통해 AI가 제한된 연산 자원에서도 안정적으로 실행될 수 있도록 지원한다. 이러한 기술은 로봇이 주변 환경을 인식하고 판단하며 자율적으로 동작하는 피지컬 AI 구현의 핵심 기반으로 주목받고 있다.

노타 AMD 로고 이미지. [사진=노타]

채명수 노타 대표는 "피지컬 AI가 산업 현장에서 실질적인 가치를 제공하기 위해서는 AI 모델을 실제 로봇의 연산 및 메모리 환경에 맞게 최적화하는 기술이 필수적"이라며 "AMD 로보틱스 파트너 네트워크 참여를 계기로 온디바이스 AI 최적화 기술을 로보틱스 분야로 확대하고, 네트워크 참여 기업들과 협력해 산업 현장에서 활용 가능한 피지컬 AI 솔루션 확산에 기여하겠다"고 말했다.

AMD 로보틱스 총괄 케이비 탄자부르 바스카르는 "AMD 로보틱스 파트너 네트워크는 제조 전문기업, 독립 소프트웨어 공급업체, 시스템 통합업체를 하나로 연결해 산업 전반에서 확장 가능한 로보틱스 솔루션 구현을 지원한다"며 "하드웨어와 소프트웨어, 생태계 협업을 결합한 통합 접근 방식을 통해 로보틱스 혁신을 가속화하고 파트너의 시장 기회를 확대하는 것을 목표로 한다"고 말했다.

한편 노타는 스마트시티, 산업 안전, 모빌리티 등 다양한 엣지 AI 분야에서 축적한 AI 최적화 기술을 바탕으로 온디바이스 AI 솔루션을 제공해 왔으며, 이번 AMD 파트너 네트워크 참여를 계기로 해당 기술의 적용 범위를 로보틱스 분야까지 확대해 나갈 계획이다.

nylee54@newspim.com