소상공인도 GDP처럼 측정한다...소진공, 'S-GDP' 구축 착수

AI 핵심 요약beta
- 소진공이 24일 소상공인 경제적 가치 측정 체계를 구축했다.
- 가칭 S-GDP 연구에 착수해 생산·부가가치 측정을 추진했다.
- 향후 정책 수립과 사업 평가에 활용할 계획이다.
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자문단 구성...정책 활용 방안 논의
[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 소상공인이 국가경제에서 창출하는 생산과 부가가치를 별도로 측정하는 지표가 개발된다.
소상공인시장진흥공단은 24일 서울 마포 드림스퀘어에서 '소상공인 경제적 가치 측정 체계 구축 전문가 자문단'을 출범하고 가칭 '소상공인 총생산지표(S-GDP)' 구축 연구에 착수한다고 밝혔다.
S-GDP는 국민계정체계에 기반해 소상공인의 생산과 부가가치를 체계적으로 측정하는 지표다. 소진공은 연구 결과를 향후 소상공인 정책 수립과 사업 평가에 활용할 계획이다.
자문단에는 한국은행과 국가데이터처, 한국개발연구원(KDI), 한국경제학회, 한국응용경제학회 등 관계기관과 학계 전문가가 참여한다.
자문단은 기존 연구 성과와 지표의 개념·측정 방법, 국가통계와의 정합성, 정책 활용 방안 등을 논의할 예정이다.
이번 연구는 소상공인을 단순한 지원 대상이 아닌 경제의 주체로 재정립하기 위해 추진하는 '소상공인 가치동행 프로젝트'의 하나다.
소진공은 경제적 가치 측정을 시작으로 향후 소상공인의 사회적·문화적 가치와 생태계 전반에 대한 연구도 단계적으로 확대할 방침이다.
인태연 소진공 이사장은 "한국 경제를 누가 생산하고 있는지를 데이터로 보여주고 소상공인이 창출하는 경제적 가치를 객관적으로 측정해 국민이 체감할 수 있는 정책 기반을 마련하겠다"고 말했다.
jongwon3454@newspim.com