고윤정 입자 판매량 2배 뛰었다…젝시믹스 '모델 효과'

AI 핵심 요약beta
- 젝시믹스가 24일 배우 고윤정 모델 기용 후 착장 제품 판매가 두 배 이상 늘었다고 밝혔다.
- 6월 4일부터 7월 18일까지 8종 제품 판매량이 직전 6주보다 134.4% 증가했고 일부는 2000% 이상 급증했다.
- 고윤정의 건강한 이미지와 애슬레저 수요가 맞물리며 전체 착장 관심이 커져 기능성과 스타일을 강조한 캠페인이 성과를 냈다.
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러닝·애슬레저 기능성 제품도 호조…SNS 관심이 구매로 연결
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 젝시믹스가 배우 고윤정을 모델로 기용한 이후 캠페인 착장 제품 판매량이 두 배 이상 늘어난 것으로 나타났다. 고윤정의 건강하고 세련된 이미지와 여름철 러닝·애슬레저 수요가 맞물리며 소비자 관심이 실제 구매로 이어졌다는 분석이다.
젝시믹스는 고윤정이 캠페인에서 착용한 주요 제품 8종의 판매량이 모델 기용 이후인 6월 4일부터 7월 18일까지 6주간 직전 6주 대비 134.4% 증가했다고 24일 밝혔다. 캠페인이 처음 공개된 6월 첫째 주에는 착장 제품 판매량이 전주보다 208.2% 뛰었다.
가장 큰 폭으로 증가한 제품은 '언밸런스 로고밴딩 크롭탑'으로, 판매량이 모델 기용 전보다 2344.8% 급증했다. 'RX 펀칭 리플렉티브 투인원 쇼츠'는 525.7%, 'RX 블랙라벨 시그니처 360N 리플렉티브 브라탑'은 248.1% 늘었다.
부츠컷과 5부 레깅스 판매량도 각각 212.6%, 177.3% 증가했다. 젝시믹스는 브라탑과 크롭탑, 레깅스, 쇼츠를 함께 연출한 캠페인이 개별 상품뿐 아니라 전체 착장에 대한 관심을 높였다고 설명했다.
젝시믹스 관계자는 "고윤정 특유의 밝고 건강한 매력이 브랜드의 감각적인 애슬레저 스타일을 효과적으로 전달했다"며 "앞으로도 기능성과 세련된 스타일을 함께 보여주는 캠페인을 선보일 것"이라고 말했다.
mkyo@newspim.com