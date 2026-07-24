코스맥스, 고객사 수출입 지원 플랫폼 가동

AI 핵심 요약beta
- 코스맥스가 24일 중소·인디브랜드 해외직수출 지원 전담 서비스를 시작했다.
- e-biz 시스템에 수출입지원 메뉴를 신설해 통관·관세·물류 등 수출 실무를 온라인·오프라인으로 일괄 지원한다.
- 복잡한 통관·원산지 증명 등이 중소 화장품 수출 장벽인 가운데, 코스맥스는 ODM 파트너로서 축적된 수출입 역량을 공유하겠다고 밝혔다.
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중소기업 화장품 수출 30.7% 증가…20년 수출입 역량 고객사와 공유
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 코스맥스가 국내 중소·인디 화장품 브랜드의 해외 직수출을 지원하는 전담 서비스에 나선다. 제품 개발과 생산을 넘어 통관과 관세, 물류 등 수출 실무까지 지원하며 고객사의 글로벌 시장 진입 장벽을 낮춘다는 전략이다.
코스맥스는 고객사 전용 e-biz 시스템에 '수출입지원' 메뉴를 신설했다고 24일 밝혔다. 고객사는 온라인으로 수출 방법과 절차를 문의하고 선적 서류 작성, 원산지 확인서 발급, 관세 환급, 물류·통관 대행사 연계 등을 한 번에 지원받을 수 있다.
온라인 서류 제공과 질의응답뿐 아니라 실무 교육과 수출입 이슈 컨설팅도 유선·오프라인으로 병행한다. 서비스는 코스맥스 수출입관리팀 전담 인력이 맡는다. 코스맥스는 완제품을 세계 43개국에 직접 수출하고 있으며 간접 수출을 포함하면 수출국은 120여개국에 달한다.
이번 서비스는 중소·인디브랜드가 K뷰티 수출 성장을 주도하는 시장 변화에 대응한 조치다. 중소벤처기업부에 따르면 올해 상반기 중소기업 화장품 수출액은 50억7000만달러로 전년 동기 대비 30.7% 증가했다. 다만 복잡한 국가별 통관 규정과 원산지 증명, 선적 서류는 중소 브랜드의 주요 수출 장벽으로 꼽혀왔다.
코스맥스 관계자는 "ODM 파트너의 역할은 제품을 만드는 데서 끝나지 않는다"며 "고객사가 수출을 시작하는 단계부터 해외 시장에서 성장할 수 있도록 축적된 수출입 역량을 공유할 것"이라고 말했다.
mkyo@newspim.com