기아 황경하 선임, 누적 4000대 판매…39번째 '그랜드 마스터'

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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 기아 경기 안양지점 황경하 선임 오토컨설턴트가 누적 판매 4000대를 달성하며 '그랜드 마스터'에 올랐다.

기아 황경하 선임 오토컨설턴트. [사진=현대차그룹]

기아는 황 선임이 지난 6월 16일 누계 판매 4000대를 기록해 역대 39번째 그랜드 마스터로 선정됐다고 22일 밝혔다.

그랜드 마스터는 기아가 누적 판매 4000대를 달성한 오토컨설턴트에게 부여하는 칭호다. 황 선임은 1987년 입사 이후 38년간 연평균 101대를 판매했다.

기아는 황 선임에게 상패와 포상 차량을 수여했다.

황 선임은 "고객의 이동과 삶의 가치를 함께 설계한다는 마음으로 영업에 임해왔다"며 "앞으로도 더 많은 고객에게 만족과 감동을 전할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

기아는 영업 현장 구성원의 자긍심을 높이고 판매 경쟁력을 강화하기 위해 장기판매 명예 포상 제도와 '기아 스타 어워즈'를 운영하고 있다.

누적 판매 2000대에는 '스타', 3000대에는 '마스터', 4000대에는 '그랜드 마스터', 5000대에는 '그레이트 마스터' 칭호를 부여한다.

chanw@newspim.com